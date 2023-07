Tornano di moda i glitter: come realizzare uno spray naturale da usare su pelle e capelli

Vuoi avere una pelle e capelli scintillanti grazie ai glitter? Ecco come preparare uno spray fai da te per un’estate luminosa e super fashion.

La stagione estiva è in assoluto quella che dà più spazio ai colori e quella in cui è possibile osare dal punto di vista del look. L’abbronzatura dona sicuramente un aspetto più sano alla cute che diventa maggiormente luminosa e in grado di valorizzare al massimo ogni outfit. Oggi, però, vogliamo suggerirti un’idea in più che possa impreziosire la tua pelle baciata dal sole e la tua chioma: ci riferiamo ai glitter, da qualche tempo tornati alla ribalta in ambito cosmetico.

L’obiettivo è rendere ancora più brillanti pelle e capelli con un olio glitter completamente naturale che potrai facilmente preparare tu stessa con pochi ingredienti. Vedremo quindi come scegliere il colore delle polveri in base al tuo colore di occhi, chioma e carnagione, quali oli vegetali usare a seconda del tipo di pelle e tanti altri dettagli.

Fai brillare la tua pelle e la tua chioma con uno spray glitter fatto in casa: molto più facile di quanto pensi

L’olio glitter è composto essenzialmente da olio vegetale e mica per uso cosmetico. La mica viene estratta da minerali grezzi e poi trattata per ricavarne una polvere brillante. Il colore di questa (oro, argento, rosa, verde, viola, ecc.) dipenderà dal tipo di minerale utilizzato per l’estrazione ed andrebbe scelto in base ai propri colori: se occhi, pelle e capelli sono, ad esempio, castani o ramati, una mica oro, arancio o bronzo sarà l’ideale; se si hanno occhi azzurri, miche blu o argento andranno benissimo.

È possibile anche aggiungere fino al 10% una fragranza naturale per profumare l’olio: ottime quelle fresche (come il mango) e quelle floreali (alla rosa). Tutti questi ingredienti sono reperibili in erboristeria o su siti online specializzati. Ricapitolando, ecco l’occorrente:

Olio vegetale (50 gr);

Mica (1 o 2 cucchiaini);

Fragranza cosmetica (30-50 gocce).

Aggiungi prima la mica all’olio vegetale, poi unisci la fragranza. Mescola e versa il composto in un flacone spray che conserverai per tre mesi lontano da fonti di calore. Aggiungendo e mescolando 3-5 gocce di vitamina E prima degli altri ingredienti, il tuo olio glitter si conserverà più a lungo.

Dopo la doccia, agita bene la bottiglina spray prima di utilizzare il prodotto. Massaggialo sulla pelle fino a che non si assorbe o su tutta la lunghezza dei capelli. Se hai una pelle secca, gli olii vegetali più indicati sono quello di germe di grano, quello di argan oppure quello di avocado. Se invece hai una pelle grassa, l’olio di jojoba o l’olio di nocciola sono perfetti.

L’olio di albicocca va benissimo per la pelle normale, mentre per quelle più sensibili è opportuno utilizzare quello di riso o di avena. Riguardo alla chioma, se i capelli sono secchi meglio optare per l’olio di cocco o di ricino. Chi ha la cute grassa o soffre di forfora, potrebbe aggiungere un po’ di olio di nigella o di alloro all’olio di cocco o di ricino. L’olio di fieno greco sarà perfetto per capelli poco voluminosi.