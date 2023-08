Topo Gigio, ecco chi era la sorella che lo strapazzava di coccole

Topo Gigio, chi è la sorella sempre presente nelle avventure del famoso cartone animato? Ecco le caratteristiche

Topo Gigio nasce nel 1959, creato da Maria Perego e Federico Caldura da un’idea del regista Guido Stagnaro, quando serviva un pupazzo animato per una trasmissione tv della Rai. Fin da subito il simpatico topolino ha riscosso successo tra adulti e bambini e negli anni ha fatto divertire con i suoi sketch intere generazioni. Negli anni il suo personaggio è diventato protagonista di diverse trasmissioni televisive, spot, film, libri, fumetti e cartoni animati.

Topo Gigio è stato creato da Maria Perego per la trasmissione tv “Serata di Gala”, doppiato da Domenico Modugno. I suoi show, con la voce di Peppino Mazzullo, sono andati immediatamente in onda in prima serata. Ha infatti conquistato tutti con la sua semplicità e i suoi discorsi. Alla fine degli anni Cinquanta è stato ospite in programmi di notevole successo, come “Canzonissima”. Nel 1974 è stato anche co-conduttore dello show, affiancato da Raffaella Carrà e Cochi e Renato. Il simpatico personaggio è stato anche presente in molte edizioni dello “Zecchino d’oro”. Non dimentichiamo che vanta anche duetti con tantissimi personaggi famosi come Louis Armstrong e Frank Sinatra.

Topo Gigio, scopriamo chi è la sorella del personaggio di successo

Nel 1961 Topo Gigio è stato il primo pupazzo animato ad apparire nel Carosello. Non bisogna dimenticare che ha partecipato anche a trasmissioni straniere come nel “The Ed Sullivan Show” dove trova anche una fidanzata, Rosy Rosicchia. Accanto a lui vennero affiancati i topi Ino, cugino e compagno di avventure, il gatto Attila (suo antagonista), mentre nei cartoni animati compare il gatto Megalo. Raramente sul piccolo schermo – ma sempre evocato – era invece il nonno Teodoro. La sorella di Topo Gigio invece si chiama Zoe, ha 9 anni ed è il perfetto contrappeso per lo spirito libero di Topo Gigio. Nel corso del tempo diventa anche la sua migliore amica, sempre pronta a riempirlo di coccole e ad accompagnarlo nelle sue avventure.

La bambina ha lunghi capelli mossi ondulati, grandi occhi verdi e indossa sempre lo stesso outfit ovvero una maglia rosa con una stella, una gonna viola e delle calze a righe bianche e rosa. Ai piedi indossa degli stivaletti azzurri. Il suo giocattolo riproduce fedelmente il personaggio del cartone animato: è alto 25 cm e ha lunghi capelli rossi che i bambini adoreranno pettinare.