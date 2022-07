Tiziano Ferro e i nove milioni pignorati dal fisco: ecco cosa sta succedendo

Certi guai non guardano in faccia nessuno, nemmeno un noto cantautore di fama mondiale: non un periodo idilliaco per Tiziano Ferro che, al momento, si trova alle prese con il fisco. Trasferitosi dalla sua città natale, Latina, fino a Los Angeles per coronare il suo sogno d’amore, il cantante sembrerebbe avere in ballo una battaglia legale con l’Agenzia delle Entrate oramai da anni, un contenzioso che pur avendo visto giusta difesa, almeno per il momento, non avrebbe visto un esito propriamente roseo: alla luce degli ultimi fatti parrebbe che il cantante abbia omesso di versare Irpef, Irap e Iva riguardanti i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008. La conseguenza? Un pignoramento da ben nove milioni di euro.

La sentenza è stata emessa proprio dal Tribunale civile di Latina lo scorso 15 di luglio, con il rigetto quindi dell’opposizione della Tzn Srl (ossia la società di proprietà del cantante). Una situazione che, fortunatamente, non sarebbe ancora definitiva: trattandosi infatti di una fase cautelare, non è ancora detta l’ultima per Tiziano Ferro, che potrà avere ulteriore modo di far valere le proprie ragioni. Ragioni per il momento ritenute addirittura insufficienti dalla parte avversa!

Foto Instagram @tizianoferro

Dunque possiamo proprio dirlo: la fortuna è cieca. Un fulmine a ciel sereno, questo, per il cantautore, il quale era da poco riuscito a realizzare il suo sogno più grande diventando finalmente papà di due splendidi bambini –Margherita ed Andres– a fianco di suo marito, Victor Allen.