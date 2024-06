Tisana fredda per combattere il caldo, ricetta veloce

Con le alte temperature bisogna prestare molta attenzione alla propria salute. Ogni anno è fondamentale ricordarsi alcune regole per sopravvivere al caldo afoso dell’estate: è importante bagnarsi spesso la testa, evitare di uscire nelle ore più calde, scegliere la crema solare più adatta alla propria pelle, mangiare bene e soprattutto rimanere leggeri per evitare di appesantirsi e sentire ancora più caldo e così via.

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute, specialmente nel periodo estivo. Il caldo potrebbe portare ad un senso di stanchezza e spossatezza difficili da gestire, ma un piano alimentare sano ed equilibrato potrebbe aiutarti a fare il pieno di vitamine e nutrienti fondamentali per l’organismo.

Una corretta alimentazione ti permette di stare bene, in forma e in salute. Ti aiuta ad affrontare al meglio una giornata anche se con alte temperature. Una delle cose da non trascurare assolutamente è l’acqua. Bere tanta acqua ti aiuta tantissimo nel periodo estivo, specialmente se fai tanto movimento e sudi spesso.

Oltre all’acqua potresti integrare l’alimentazione con delle bevande fresche e leggere coma una tisana fredda fatta in casa. Prepara l’infuso prima di uscire e portalo con te tutto il giorno, vedrai come ti sentirai più carica e rinfrescata!

La ricetta per preparare la tisana fredda dell’estate

Le tisane sono benefiche per l’organismo e possono essere gustate sia calde che fredde. In base alla stagione, infatti, possono essere preparate diverse bevande in grado di fornire all’organismo la giusta energia.

La bevanda che ti suggeriamo di preparare è semplicissima e leggera. Ti rinfrescherà e soprattutto potrai gustarla un po’ alla volta durante il giorno. Conservala quindi all’interno di una borraccia termica, così da mantenerla fredda per tutto il giorno.

Per preparare la tisana avrai bisogno di un cucchiaio di foglie di tè verde, un limone e 1 foglia di menta. Quindi, metti a bollire l’acqua in un pentolino poi aggiungi le foglie di tè verde, le fettine di un limone e la foglia di menta. Volendo puoi aggiungere più menta, decidi in base ai tuoi gusti.

Lascia in infusione per poco più di 3 minuti, poi filtra la bevanda e versala all’interno di una caraffa. Lasciala intiepidire e conserva in frigorifero. Non versarla all’interno della borraccia ancora calda, altrimenti il contenitore manterrà la tisana calda e non raggiungerà mai la temperatura desiderata!