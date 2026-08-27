Tiramisù senza mascarpone, cremosissimo come se ci stesse

Un tiramisù senza mascarpone può essere sorprendentemente cremoso e goloso: basta preparare una crema soffice con ricotta e yogurt greco, alternarla ai savoiardi imbevuti nel caffè e completare tutto con l’immancabile cacao amaro. Rinunciare al mascarpone non significa necessariamente rinunciare alla consistenza che rende il tiramisù così irresistibile. Per ottenere un dessert morbido e avvolgente si può puntare su ingredienti capaci di creare una crema compatta ma vellutata. In questa versione la ricotta viene lavorata accuratamente insieme allo yogurt greco e allo zucchero, fino a perdere la sua consistenza granulosa. Il tiramisù senza mascarpone rimane cremosissimo grazie a una farcitura lavorata fino a diventare liscia e omogenea, mentre il riposo in frigorifero permette ai diversi strati di amalgamarsi. Restano poi …

Un tiramisù senza mascarpone può essere sorprendentemente cremoso e goloso: basta preparare una crema soffice con ricotta e yogurt greco, alternarla ai savoiardi imbevuti nel caffè e completare tutto con l’immancabile cacao amaro.

Rinunciare al mascarpone non significa necessariamente rinunciare alla consistenza che rende il tiramisù così irresistibile. Per ottenere un dessert morbido e avvolgente si può puntare su ingredienti capaci di creare una crema compatta ma vellutata. In questa versione la ricotta viene lavorata accuratamente insieme allo yogurt greco e allo zucchero, fino a perdere la sua consistenza granulosa. Il tiramisù senza mascarpone rimane cremosissimo grazie a una farcitura lavorata fino a diventare liscia e omogenea, mentre il riposo in frigorifero permette ai diversi strati di amalgamarsi.

Restano poi tutti gli elementi che fanno immediatamente pensare al celebre dolce: i savoiardi, il caffè e una generosa spolverata di cacao amaro sulla superficie. È importante soprattutto non inzuppare eccessivamente i biscotti e utilizzare una ricotta ben scolata, perché una quantità eccessiva di liquido potrebbe compromettere la struttura finale. Il risultato è un tiramisù senza mascarpone fresco, cremoso e facilissimo da preparare, ideale quando il mascarpone non è disponibile oppure quando si desidera sperimentare una variante del classico dessert al cucchiaio.

Ingredienti per il tiramisù senza mascarpone

250 g di ricotta ben scolata

250 g di yogurt greco bianco

60 g di zucchero, regolabile secondo il gusto

200 g circa di savoiardi

250 ml circa di caffè

Cacao amaro in polvere q.b.

1 cucchiaino di estratto di vaniglia, facoltativo

Scaglie di cioccolato fondente, facoltative

Procedimento passo passo per farlo cremosissimo anche senza mascarpone

Preparate per prima cosa il caffè e versatelo in un recipiente largo. Lasciatelo raffreddare completamente prima di utilizzarlo: immergere i savoiardi nel caffè ancora caldo rischierebbe di renderli eccessivamente molli.

Occupatevi della ricotta. Se appare particolarmente umida, sistematela in un colino e lasciatela scolare accuratamente. Una ricotta asciutta è fondamentale per ottenere una crema consistente e impedire che sul fondo del tiramisù si accumuli del liquido.

e impedire che sul fondo del tiramisù si accumuli del liquido. Trasferite la ricotta in una ciotola capiente e lavoratela energicamente con lo zucchero. Per una consistenza ancora più liscia potete prima setacciarla oppure utilizzare delle fruste elettriche per pochi minuti.

Aggiungete lo yogurt greco poco alla volta e continuate a mescolare. Unite, se gradito, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Dovrete ottenere una crema uniforme, soffice e senza grumi evidenti.

Assaggiate la crema prima di procedere con il montaggio. La quantità di zucchero può essere leggermente modificata in base al gusto personale e al tipo di yogurt utilizzato.

Prendete una pirofila e distribuite sul fondo un velo sottile di crema. Questo piccolo accorgimento aiuterà a mantenere fermo il primo strato di savoiardi.

Immergete velocemente ogni savoiardo nel caffè freddo. Non lasciatelo a bagno: una passata rapida permette al biscotto di assorbire il caffè senza disfarsi durante il riposo.

durante il riposo. Sistemate i savoiardi uno accanto all’altro formando uno strato compatto. Se necessario, spezzate qualche biscotto per riempire gli spazi vuoti lungo i bordi della pirofila.

Coprite con uno strato abbondante della crema di ricotta e yogurt, livellandola delicatamente con il dorso di un cucchiaio o con una spatola.

Formate un secondo strato di savoiardi bagnati nel caffè e ricopritelo con la crema rimasta. Livellate accuratamente la superficie senza schiacciare il dolce.

Coprite la pirofila e trasferite il tiramisù in frigorifero per almeno 3-4 ore. Se avete tempo, potete prepararlo con maggiore anticipo: il riposo rende gli strati più armoniosi e la crema ancora più avvolgente .

. Soltanto poco prima di portarlo a tavola, distribuite sulla superficie abbondante cacao amaro utilizzando un colino, così da ottenere uno strato sottile e uniforme.

Per una nota ancora più golosa potete aggiungere qualche scaglia di cioccolato fondente. Servite il tiramisù ben freddo, prelevando le porzioni delicatamente per mantenere visibili i diversi strati.

Al primo cucchiaio è proprio la consistenza a sorprendere: la crema rimane morbida e avvolge i savoiardi al caffè, mentre il cacao amaro completa ogni boccone con la sua nota intensa. Il mascarpone non c’è, ma non per questo si deve rinunciare al piacere di un dessert cremoso. Questo tiramisù senza mascarpone è cremosissimo come se ci fosse e dimostra che, lavorando bene pochi ingredienti e rispettando il riposo in frigorifero, si può preparare una variante semplice e golosa del grande classico italiano.