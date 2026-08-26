Piedi secchi e screpolati dal sole e mare, i rimedi

Sole, sabbia, salsedine e lunghe giornate trascorse con sandali e ciabatte possono lasciare i piedi molto più secchi e ruvidi del solito. Il problema si nota soprattutto sui talloni, dove la pelle tende a diventare dura, perdere elasticità e, nei casi più evidenti, mostrare piccole screpolature. In estate può capitare di rientrare dalla spiaggia e accorgersi che i piedi, nonostante i bagni frequenti, sembrano avere bisogno di una dose extra di idratazione. La sensazione non è insolita: l’esposizione a diversi fattori ambientali può mettere alla prova una zona del corpo che presenta caratteristiche particolari. I talloni secchi dopo mare e sole possono infatti risentire della combinazione tra salsedine, sabbia, calore, sfregamento e calzature aperte, soprattutto quando alla sera non si …

Sole, sabbia, salsedine e lunghe giornate trascorse con sandali e ciabatte possono lasciare i piedi molto più secchi e ruvidi del solito. Il problema si nota soprattutto sui talloni, dove la pelle tende a diventare dura, perdere elasticità e, nei casi più evidenti, mostrare piccole screpolature.

In estate può capitare di rientrare dalla spiaggia e accorgersi che i piedi, nonostante i bagni frequenti, sembrano avere bisogno di una dose extra di idratazione. La sensazione non è insolita: l’esposizione a diversi fattori ambientali può mettere alla prova una zona del corpo che presenta caratteristiche particolari. I talloni secchi dopo mare e sole possono infatti risentire della combinazione tra salsedine, sabbia, calore, sfregamento e calzature aperte, soprattutto quando alla sera non si dedica qualche minuto alla cura della pelle.

Il tallone è una delle zone in cui il fenomeno diventa maggiormente visibile. La pelle può apparire biancastra, ruvida e ispessita, mentre al tatto perde la normale morbidezza. A favorire il problema possono contribuire anche docce molto calde, lavaggi frequenti e il continuo passaggio da temperature elevate ad ambienti climatizzati. Per recuperare piedi morbidi dopo le giornate al mare servono soprattutto idratazione costante e gesti delicati, evitando invece interventi troppo aggressivi sulla pelle già provata.

Perché proprio in estate i talloni possono cambiare così tanto

La spiegazione parte dalle caratteristiche della pelle del piede. La zona del tallone è particolarmente esposta alle sollecitazioni meccaniche dovute al peso del corpo e allo sfregamento. Quando la barriera che aiuta a limitare la perdita di acqua diventa meno efficiente, la superficie cutanea tende progressivamente a irrigidirsi. Il risultato può essere quella tipica sensazione di pelle spessa che si avverte passando una mano sotto il piede. Se la pelle del tallone perde acqua ed elasticità, la secchezza può trasformarsi più facilmente in desquamazione e screpolature, specialmente nei punti sottoposti a maggiore pressione.

Durante le vacanze estive entrano poi in gioco abitudini che possono accentuare il fenomeno. Camminare scalzi sulla sabbia o su superfici ruvide sottopone il piede a un’azione meccanica continua, mentre sandali e ciabatte lasciano il tallone maggiormente esposto. Anche la salsedine può contribuire alla sensazione di pelle asciutta e che tira. Per questo, dopo una giornata in spiaggia, può essere utile sciacquare i piedi con acqua dolce, asciugarli senza strofinare energicamente e applicare un prodotto idratante. Urea, glicerina, ceramidi e pantenolo sono ingredienti frequentemente utilizzati nei prodotti destinati alla pelle secca e ruvida: l’obiettivo della routine è favorire l’idratazione e mantenere la superficie cutanea più morbida ed elastica.

Il gesto serale che spesso viene dimenticato dopo una giornata al mare

Uno dei momenti più semplici per dedicarsi ai piedi è proprio la sera. Dopo averli lavati con acqua tiepida e asciugati accuratamente, si può applicare una crema adatta alla pelle secca, insistendo sui talloni e sulle zone maggiormente ispessite. In presenza di una secchezza marcata, uno strato più generoso di prodotto prima di andare a dormire può diventare una piccola abitudine quotidiana. Si possono inoltre indossare calzini leggeri di cotone dopo l’applicazione. L’idratazione quotidiana dei talloni è particolarmente importante in estate, quando sabbia e salsedine aumentano l’esigenza di proteggere la pelle dalla disidratazione. La costanza, più che l’intervento occasionale, aiuta a mantenere la superficie più morbida.

Anche l’esfoliazione può avere un ruolo, ma va affrontata con delicatezza e senza trasformarla in un trattamento aggressivo. Quando la pelle è semplicemente ispessita e non presenta ferite, può essere ammorbidita lasciando i piedi per alcuni minuti in acqua tiepida e passando delicatamente una pietra pomice o un panno adatto, senza insistere eccessivamente. Subito dopo è importante applicare un prodotto nutriente. L’errore comune con i piedi secchi dal sole e dal mare è cercare di eliminare rapidamente tutta la pelle dura strofinando con forza: una routine più graduale associa invece una lieve esfoliazione periodica all’idratazione di tutti i giorni. Docce e pediluvi eccessivamente caldi possono aumentare la sensazione di secchezza, mentre calzature traspiranti e fibre naturali aiutano a limitare sfregamento e accumulo di umidità. Se le screpolature diventano profonde, dolorose, sanguinano o mostrano segni di infiammazione, è opportuno evitare trattamenti casalinghi aggressivi e rivolgersi a un professionista sanitario per una valutazione.