Risottino alla pescatora, più buono di quello del ristorante

Cremoso, profumato di mare e ricchissimo di pesce: il risottino alla pescatora si può preparare anche a casa con un risultato da grande occasione, curando la cottura di ogni ingrediente e aggiungendo il pesce al momento giusto. Il risotto alla pescatora è uno dei grandi protagonisti dei menu di mare, ma non è necessario andare al ristorante per gustarne uno fatto come si deve. Cozze, vongole, calamari e gamberi creano un condimento intenso, mentre il riso raccoglie progressivamente tutti i sapori durante la cottura. Per un risotto alla pescatora cremoso e saporito il vero segreto è rispettare i diversi tempi di cottura del pesce, evitando di mettere tutti gli ingredienti contemporaneamente nella casseruola. Un altro passaggio fondamentale riguarda cozze e …

Cremoso, profumato di mare e ricchissimo di pesce: il risottino alla pescatora si può preparare anche a casa con un risultato da grande occasione, curando la cottura di ogni ingrediente e aggiungendo il pesce al momento giusto.

Il risotto alla pescatora è uno dei grandi protagonisti dei menu di mare, ma non è necessario andare al ristorante per gustarne uno fatto come si deve. Cozze, vongole, calamari e gamberi creano un condimento intenso, mentre il riso raccoglie progressivamente tutti i sapori durante la cottura. Per un risotto alla pescatora cremoso e saporito il vero segreto è rispettare i diversi tempi di cottura del pesce, evitando di mettere tutti gli ingredienti contemporaneamente nella casseruola.

Un altro passaggio fondamentale riguarda cozze e vongole: il liquido che rilasciano durante l’apertura è prezioso e, una volta filtrato accuratamente, può essere utilizzato per dare ancora più carattere al risotto. Il riso deve invece essere tostato e portato lentamente a cottura aggiungendo liquido caldo poco per volta. Alla fine non dovrà risultare né asciutto né brodoso, ma piacevolmente morbido e avvolgente. È questa attenzione ai dettagli che permette di preparare un risottino alla pescatora più buono di quello del ristorante, con il vantaggio di poter scegliere personalmente pesce e molluschi.

Ingredienti per preparare il risottino alla pescatora

320 g di riso Carnaroli o Arborio

500 g di cozze

500 g di vongole

300 g di calamari già puliti

250 g di gamberi

200 g circa di pomodorini o pomodori pelati

1 litro circa di fumetto di pesce o brodo leggero caldo

2 spicchi d’aglio

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

1 ciuffo di prezzemolo fresco

Olio extravergine di oliva quanto basta

Peperoncino quanto basta, facoltativo

Sale quanto basta

Pepe nero quanto basta

Procedimento passo passo per il risotto alla pescatora

Cominciate dalle vongole. Lasciatele spurgare in acqua salata, quindi sciacquatele accuratamente per eliminare eventuali residui di sabbia. Pulite anche le cozze eliminando il bisso e le incrostazioni presenti sui gusci.

Scaldate in una padella un filo di olio con uno spicchio d’aglio. Aggiungete cozze e vongole, coprite e lasciatele aprire a fiamma vivace per pochi minuti. Eliminate tutti i molluschi che rimangono chiusi.

Trasferite cozze e vongole in una ciotola e filtrate più volte il loro liquido di cottura attraverso un colino molto fine. Sgusciatene la maggior parte, lasciandone alcune intere per completare i piatti.

Pulite i gamberi, eliminando carapace e filo intestinale. Tagliate i calamari già puliti ad anelli e riducete eventualmente i tentacoli in pezzi più piccoli.

In una casseruola ampia fate scaldare olio extravergine di oliva con uno spicchio d’aglio e, se gradito, poco peperoncino. Aggiungete i calamari e fateli insaporire brevemente.

Unite i pomodorini tagliati oppure i pomodori pelati schiacciati e lasciate cuocere per qualche minuto. Il pomodoro dovrà creare un fondo leggero senza trasformare il risotto in una preparazione eccessivamente rossa.

In un’altra casseruola tostate il riso a secco oppure con un filo di olio per un paio di minuti, mescolando continuamente. I chicchi dovranno diventare caldi e leggermente traslucidi.

Sfumate il riso con il vino bianco e lasciate evaporare bene la parte alcolica. Unite quindi il fondo con i calamari e iniziate la vera cottura del risotto.

Aggiungete gradualmente il fumetto di pesce ben caldo, un mestolo alla volta. Unite anche parte dell’acqua filtrata di cozze e vongole, assaggiando man mano perché questo liquido è naturalmente molto sapido.

Mescolate regolarmente e aggiungete altro brodo soltanto quando quello precedente è stato quasi completamente assorbito. In questo modo il riso rilascerà progressivamente l’amido e acquisterà la caratteristica consistenza cremosa.

Quando mancano pochi minuti alla fine della cottura, aggiungete i gamberi. Hanno bisogno di pochissimo tempo e una cottura prolungata rischierebbe di renderli asciutti e gommosi.

Unite infine cozze e vongole sgusciate. Conservate quelle con il guscio per gli ultimi istanti o direttamente per la presentazione, così resteranno integre e appetitose.

Controllate la cottura del riso e regolate di sale soltanto dopo averlo assaggiato. Grazie al liquido dei molluschi potrebbe infatti non essere necessario aggiungerne molto. Completate con una macinata di pepe.

Spegnete il fuoco quando il riso è ancora leggermente al dente e abbastanza morbido. Aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e muovete energicamente la casseruola per ottenere una mantecatura cremosa senza coprire il sapore del pesce.

Terminate con abbondante prezzemolo fresco tritato e lasciate riposare il risotto soltanto per un minuto. Servitelo immediatamente, distribuendo sulla superficie le cozze e le vongole tenute con il guscio.

Il risultato deve essere un risotto morbido, cremoso e ricco di profumi, con il riso ancora consistente e il pesce tenero. La differenza la fanno soprattutto la freschezza degli ingredienti, il liquido filtrato dei molluschi e l’ordine con cui ogni elemento entra in casseruola. Servito appena preparato, con una spolverata di prezzemolo e qualche mollusco in bella vista, questo risottino alla pescatora può diventare davvero più buono di quello del ristorante: intenso, generoso e soprattutto preparato in casa seguendo ogni fase con la giusta attenzione.