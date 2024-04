Tiktok svela il taglio di capelli di tendenza in primavera: luce e morbidezza con il Butterfly Cut

Il taglio di tendenza per la primavera è il Buttefly Cut, che sta spopolando anche su Tiktok: cos’è e a chi sta bene?

La primavera è un momento di transizione, quindi si tratta del periodo perfetto per rinnovare il nostro look scegliendo un taglio di capelli fresco e dinamico per dare alla nostra immagine una vera e propria svolta. In questi ultimi anni Tiktok sta diventando un punto di riferimento per quanto riguarda le tendenze, e non soltanto quelle musicali.

Su Tiktok vengono lanciati trend di moda e di make up, ma anche di stile in generale e, ovviamente, di hairstyle. Il popolare social cinese è ormai invaso da video di ragazze che si sono lasciate conquistare dal Butterfly Cut, un taglio di capelli che potrebbe sembrare datato ma che, in realtà, è assolutamente attuale, adattandosi a ogni tipo di viso e a donne di tutte le età.

Cos’è il Buttefly Cut, tendenza assoluta della Primavera

Il Buttefly Cut è un taglio molto scalato che si struttura a partire da una riga centrale. Il taglio consiste nel dividere i capelli in due parti che verranno accuratamente scalate per incorniciare il viso e allungarsi progressivamente sul collo e sulle spalle.

La particolarità di questo taglio consiste però nella sua piega. Il “taglio a farfalla” prende infatti il nome dalle ali di questo delicato animale, che si aprono ai lati di un corpo centrale. Dopo aver eseguito il taglio l’hairstylist provvede a eseguire una piega a spazzola, quindi senza l’utilizzo di piastra, che porta le punte dei capelli verso l’esterno e verso l’alto.

In questo modo il taglio assume un grande movimento, mettendo anche in risalto eventuali tinte e sfumature della chioma: colpi di sole, meches e balayage vengono molto esaltati da questo particolare taglio, che permette di mostrare anche le parti più interne della chioma, quelle che normalmente non vengono esposte allo sguardo.

Questo taglio può essere completato da una frangia classica o da una frangia a tendina, anche se quest’ultima soluzione è di certo la più gettonata. Nel caso della frangia classica bisognerà comunque optare per una frangia leggera e sfilzata, assolutamente mai per una frangia compatta che rovinerebbe la leggerezza complessiva del taglio. La frangia a tendina è invece l’ideale perché segue in maniera naturale il movimento del resto della chioma, di fatto quasi fondendosi con essa.

Il taglio a farfalla dona molta luminosità al viso, regola visivamente il volume di un viso molto lungo e aiuta a minimizzare le rughe, “sollevando” il viso mentre i segni del tempo tendono a trascinarlo verso il basso.