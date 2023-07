Ti consideri una persona “libera”? Scegli una di queste gabbie e saprai a che livello sei

La libertà è sulla bocca di tutti, ma ti sei mai chiesto fino a che punto sei davvero libero? Scoprilo scegliendo una di queste gabbie.

“La gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto” diceva il saggio Charles Bukowski confermando di saperla lunga sulla vita e sul genere umano. A tale incontrovertibile verità, però, potremmo aggiungere che spesso, anzi quasi sempre, lo spettacolo che più lascia a bocca aperta è quello che ciascuno rappresenta per se stesso.

Quante volte succede di sorprendersi nello scoprire aspetti della propria indole che fino a un attimo prima erano rimasti nascosti per poi emergere all’improvviso in determinate situazioni, oppure a seguito di una riflessione a cui si viene spinti dalla vita? Se anche tu sei affascinato dall’universo sconfinato che ogni individuo racchiude nella propria personalità, troverai sicuramente interessante questo test incentrato sulla libertà.

Test sulla personalità: la gabbia che sceglierai rivela quanto sei “libero”

L’obiettivo è definire a che punto è il tuo percorso verso questa meta tanto agognata: essere persone veramente libere, in grado di decidere e ragionare con la propria testa e il proprio cuore non è da tutti e, ammettiamolo, spesso non basta una vita per riuscirci. Grazie a questo ‘quiz’ psicologico, saprai qual è il livello della tua libertà interiore e su cosa eventualmente dovresti lavorare per diventare ancora più indipendente. Una volta fatta la tua scelta, corri a leggere il profilo corrispondente.

Numero 1. Se il tuo occhio è caduto su questa gabbia, vuol dire che sei alla costante ricerca della tua libertà e perciò non ti stanchi mai di cercare nuove occasioni che ti consentano di accrescere questo dono così prezioso. Non dici mai di no alle avventure, consapevole che con la giusta determinazione puoi raggiungere qualsiasi obiettivo.

Numero 2. Se sei stato attirato da questa immagine, significa che sei dotato di una grande intuizione che ti permette di sentire sulla tua pelle ciò che provano gli altri. Questo aspetto è certamente lodevole, anche perché la tua empatia non ostacola la tua libertà. Supportando gli altri come fai tu, si può comunque conservare la propria individualità.

Numero 3. Questa terza gabbia è quella scelta da chi ritiene la libertà un bene non trattabile per nulla al mondo. Evidentemente ami decidere autonomamente ciò che è meglio per te e detesti qualunque intromissione esterna. Aiutato dal fatto di sapere con chiarezza ciò che vuoi, vai dritto per la tua strada e non permetti a niente e a nessuno di farti sentire ‘prigioniero’.