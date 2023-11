“Ti amo baby, dammi un bacio”: i due pappagallini innamorati che stanno conquistando Tik Tok

I pappagallini di Tik Tok più innamorati stanno spopolando con un video virale: colti sul fatto. Il gesto è sconvolgente!

Molti pensano che solo gatti e cani siano animali che dimostrano affetto o compiono gesti buffi. Tutto il resto, dalle testuggini, ai criceti, fino ai volatili, c’è l’assurda credenza che non possano fare nulla per divertire. Invece, dal video dei pappagallini di Tik Tok il pubblico dei social rimane senza parole. Anche gli uccellini stupiscono, e ciò accade in una maniera del tutto differente rispetto al resto del mondo animale. Nessuno ha mai visto un video simile, ecco perché stanno conquistando il web.

Nel video sono protagonisti due pappagallini azzurri dal becco rosso. Li si potrebbe facilmente confondere con la razza Ara, tipica di Rio de Janeiro. Molti conoscono questa specie grazie al film d’animazione della Blu Sky Studios, Rio, ambientato nel suddetto luogo. Invece, quelli del video sono dei parrocchetti da collare, becco rosso, e di colore azzurro. Appunto, sembra quasi che abbiano il rossetto, caratteristica perfetta per la tipologia di video.

Pappagallini di Tik Tok: dal video non ci sono dubbi, beccati!

Amore, coccole e bacetti, sono protagonisti di questo video, ma non senza qualche… bisticcio! La dinamica del video è del tutto inaspettata, lascia senza parole chi sta riprendendo la scena. Riusciranno a coccolarsi? E’ proprio questo il dubbio. Spontanei ed esilaranti, insegnano un grande lezione!

Cosa combinano i due parrocchetti? Si tratta di una coppia molto affiatata, ma non sono solo i baci ad essere protagonisti del video. O meglio, ci si domanda se effettivamente alla fine il maschietto riuscirà a baciare la sua lady? Infatti, la comicità è data proprio dal suo modo di corteggiarla, e di come quest’ultima non sembri essere così predisposta… l’epilogo sconvolge!

Gli animali, qualsiasi essi siano, sono sempre fonte di divertimento, amore, ed in certi casi anche di insegnamento. Non perché questi due pappagallini che girano su Tik Tok siano “saggi”, ma perché i gesti che compiono sono così spontanei, diretti e semplici, che metterebbero pace in qualsiasi casa in cui coccolo e baci vengono meno. Anche gli uccellini possono stupire, non faranno le fusa come i gatti, o le feste come i cani, ma dicono proprio… I love you! Ecco come finisce il video, la reazione è inaspettata!

Questo video serve da monito per molti fidanzati che danno per scontato il proprio partner. Non c’è differenza di sesso, età, o longevità della coppia, ma si tratta di aver cura dell’altra metà indipendentemente dalle differenze caratteriali. Dimostrare affetto con piccoli gesti e parole d’amore, dovrebbe essere la base di ogni rapporto. Senza affettività non c’è intimità, altrimenti manca tutto il resto!