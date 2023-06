Test: scegli il tuo rossetto preferito e scopri quello che di te non hai mai saputo

Ami il rossetto ed è una parte del make up a cui non puoi rinunciare? Il colore che preferisci ti rivelerà qualcosa su di te.

Il rossetto definisce le labbra e dona al viso un tocco di classe e di armonia in più. Che si tratti di un tono rosso intenso o di uno rosa delicato, ogni donna ha il suo colore favorito. Questo è in grado di dire tante cose su ognuna di noi, più di quante immaginiamo.

Per scoprire dei tratti della tua personalità che forse fino ad ora non conoscevi, puoi partecipare a questo semplice test, nel quale dovrai solamente scegliere dall’immagine qual è il colore che più ti piace. Non si tratta assolutamente di una prova scientifica: è stato realizzato solo per divertimento.

A ogni colore una caratteristica: scegli il tuo rossetto

Se il tuo colore di rossetto preferito è il fuxia significa che sei una persona molto gentile e riservata, ma che non per questo il tuo carattere è meno forte rispetto a quello degli altri: non ami vantarti del tuo coraggio e della tua forza, ma agisci quando reputi che i tuoi cari abbiano bisogno di te.

Il colore che hai scelto è il rosso chiaro? Allora sei una persona in grado di illuminare gli altri, di rallegrare e rasserenare coloro che ti circondano, anche se non ami particolarmente essere al centro dell’attenzione. Sei socievole ma a tratti anche egoista.

Proseguiamo con un’altra sfumatura di rosso più tendente ad un tono scuro. Indica una personalità molto affidabile e con un grande senso della responsabilità, proprio come la tua. Sei una persona molto coraggiosa che non ha paura di affrontare le difficoltà. Forse dovresti prendere più tempo per pensare e non farti prendere da decisioni affrettate.

Se invece di solito usi un rossetto beige chiaro, questo rappresenta la tua grande ambizione e la voglia di raggiungere risultati concreti, senza passare troppo tempo a segnare occhi aperti. Difendi le tue idee a spada tratta e spesso non ti soffermi ad ascoltare cosa pensano gli altri.

Hai scelto l’arancione? Tale colore invita a una mentalità molto aperta e una capacità innata di stare bene tra la gente. Hai un carattere positivo ed energico e proprio grazie a queste caratteristiche positive riesci a trovare facilmente il partner che desideri.

Infine se il tuo colore è il rosa intenso, significa che sei molto selettiva e perciò le persone a volte faticano a capire i tuoi gusti. Sei affidabile e vuoi bene a coloro che scegli di avere al tuo fianco e riesci a circondarti sempre di chi ti merita davvero.