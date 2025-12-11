Tenerissimo e succoso | questo polpettone mette tutti d’accordo

Polpettone di pollo e tacchino morbido e saporito, con patate e parmigiano: facile da preparare, succoso ed irresistibile, perfetto per pranzi e cene in famiglia.

Polpettone di pollo e tacchino, morbido e saporito, perfetto per pranzi in famiglia o cene veloci ma gustose: semplice da preparare e impossibile da rifiutare.

Non so te, ma per me al profumo di un polpettone appena sfornato non so resistere. Questo Polpettone di pollo e tacchino, è sicuramente una di quelle ricette furbe e pratiche per organizzare la cena in quattro e quattr’otto, eppure quando lo tiri fuori dal forno dorato e succoso, fa correre tutti a tavola. Ogni volta che lo preparo, la famiglia impazzisce e poi la cosa bella, è che basta anche un piccolo accorgimento o anche un ripieno, per trasformarlo in un piatto nuovo sempre più buono.

La bellezza di questo Polpettone di pollo e tacchino sta nella sua semplicità: servono pochi ingredienti, ma combinati bene per ottenere un gusto morbido, avvolgente e delicato. Il pollo e il tacchino tritati rendono la carne leggera, mentre le patate e il parmigiano la rendono cremoso e saporito. Per insaporire: il classico mix di prezzemolo fresco, aglio in polvere e pepe, completano il tutto senza mai sovrastare gli altri aromi.

Polpettone di pollo e tacchino: tenero e perfetto per sorprendere tutti!

Allora dai, accendi il forno che si comincia! Non serve fretta, serve solo organizzazione e voglia di stare ai fornelli. Fai tutto in pochissimi minuti e otterrai un polpettone delizioso, morbidissimo e speciale, che piacerà davvero a grandi e piccoli, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato

Ingredienti per il Polpettone di pollo e tacchino

Per 4-5 persone

700 g di carne tritata di pollo e tacchino

600 g di patate

2 uova

Pangrattato q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

pepe q.b.

80 g di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva q.b.

Aglio in polvere q.b.

Come si prepara il Polpettone di pollo e tacchino

Inizia lessando le patate con la buccia finché non diventano morbide: quando quindi si infilzeranno facilmente con una forchetta, saranno pronte per essere scolate. Una volta cotte, sbucciale subito e schiacciale in una ciotola capiente. Nella stessa ciotola con le patate schiacciate, aggiungi la carne, le uova, il parmigiano, un po’ di pangrattato per dare consistenza, sale, pepe, prezzemolo tritato e una spolverata di aglio in polvere. Adesso mescola tutto con le mani, con calma, finché non ottieni un impasto compatto ma morbido. Prepara una teglia foderata con carta da forno e modellaci sopra il polpettone: allungalo, pizzica i lati e assicurati che abbia una forma regolare, così cuoce uniformemente. Spennella con un filo di olio extravergine d’oliva e se vuoi, una leggera spolverata di pangrattato per creare una crosticina irresistibile. Inforna a 180 gradi ventilato e lascia cuocere per circa 40-45 minuti. Qui c’è una cosa importante che ti devi ricordare, non devi mai aprire il forno, perché il polpettone deve dorarsi lentamente e trattenere tutti i succhi. Dopo circa 30 minuti puoi dare un’occhiata veloce e spennellare ancora un filo di olio. Quando il polpettone è cotto, lascialo riposare 5-10 minuti prima di affettarlo, in modo che si mantiene compatto. Taglialo poi a fette e sistemale su un piatto da portata, magari con qualche fogliolina di prezzemolo fresco per decorare. Ti garantisco che ogni fetta sarà succosa, cremosa e con quella crosticina dorata che lascerà chiunque senza parole.

Questo Polpettone di pollo e tacchino è un vero jolly per ogni pranzo o cena: tenero, saporito e semplice da preparare, mette tutti d’accordo senza fatica. E se vuoi variare, puoi provare il Polpettone ripieno: stessa semplicità di preparazione, stessa goduria che piace proprio a tutti. Buon appetito!