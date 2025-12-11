Tenerissimo e succoso | questo polpettone mette tutti d’accordo

di

Polpettone di pollo e tacchino morbido e saporito, con patate e parmigiano: facile da preparare, succoso ed irresistibile, perfetto per pranzi e cene in famiglia.

Polpettone di pollo e tacchino pourfemme.it

Polpettone di pollo e tacchino, morbido e saporito, perfetto per pranzi in famiglia o cene veloci ma gustose: semplice da preparare e impossibile da rifiutare.

Non so te, ma per me al profumo di un polpettone appena sfornato non so resistere. Questo Polpettone di pollo e tacchino, è sicuramente una di quelle ricette furbe e pratiche per organizzare la cena in quattro e quattr’otto, eppure quando lo tiri fuori dal forno dorato e succoso, fa correre tutti a tavola. Ogni volta che lo preparo, la famiglia impazzisce e poi la cosa bella, è che basta anche un piccolo accorgimento o anche un ripieno, per trasformarlo in un piatto nuovo sempre più buono.

La bellezza di questo Polpettone di pollo e tacchino sta nella sua semplicità: servono pochi ingredienti, ma combinati bene per ottenere un gusto morbido, avvolgente e delicato. Il pollo e il tacchino tritati rendono la carne leggera, mentre le patate e il parmigiano la rendono cremoso e saporito. Per insaporire: il classico mix di prezzemolo fresco, aglio in polvere e pepe, completano il tutto senza mai sovrastare gli altri aromi.

Polpettone di pollo e tacchino: tenero e perfetto per sorprendere tutti!

Allora dai, accendi il forno che si comincia! Non serve fretta, serve solo organizzazione e voglia di stare ai fornelli. Fai tutto in pochissimi minuti e otterrai un polpettone delizioso, morbidissimo e speciale, che piacerà davvero a grandi e piccoli, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato

Ingredienti per il Polpettone di pollo e tacchino

Per 4-5 persone

  • 700 g di carne tritata di pollo e tacchino
  • 600 g di patate
  • 2 uova
  • Pangrattato q.b.
  • Prezzemolo q.b.
  • Sale q.b.
  • pepe q.b.
  • 80 g di parmigiano grattugiato
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Aglio in polvere q.b.

Come si prepara il Polpettone di pollo e tacchino

  1. Inizia lessando le patate con la buccia finché non diventano morbide: quando quindi si infilzeranno facilmente con una forchetta, saranno pronte per essere scolate. Una volta cotte, sbucciale subito e schiacciale in una ciotola capiente.
  2. Nella stessa ciotola con le patate schiacciate, aggiungi la carne, le uova, il parmigiano, un po’ di pangrattato per dare consistenza, sale, pepe, prezzemolo tritato e una spolverata di aglio in polvere. Adesso mescola tutto con le mani, con calma, finché non ottieni un impasto compatto ma morbido.
  3. Prepara una teglia foderata con carta da forno e modellaci sopra il polpettone: allungalo, pizzica i lati e assicurati che abbia una forma regolare, così cuoce uniformemente. Spennella con un filo di olio extravergine d’oliva e se vuoi, una leggera spolverata di pangrattato per creare una crosticina irresistibile.
  4. Inforna a 180 gradi ventilato e lascia cuocere per circa 40-45 minuti. Qui c’è una cosa importante che ti devi ricordare, non devi mai aprire il forno, perché il polpettone deve dorarsi lentamente e trattenere tutti i succhi. Dopo circa 30 minuti puoi dare un’occhiata veloce e spennellare ancora un filo di olio.
  5. Quando il polpettone è cotto, lascialo riposare 5-10 minuti prima di affettarlo, in modo che si mantiene compatto. Taglialo poi a fette e sistemale su un piatto da portata, magari con qualche fogliolina di prezzemolo fresco per decorare. Ti garantisco che ogni fetta sarà succosa, cremosa e con quella crosticina dorata che lascerà chiunque senza parole.

Questo Polpettone di pollo e tacchino è un vero jolly per ogni pranzo o cena: tenero, saporito e semplice da preparare, mette tutti d’accordo senza fatica. E se vuoi variare, puoi provare il Polpettone ripieno: stessa semplicità di preparazione, stessa goduria che piace proprio a tutti. Buon appetito!

