Non è solo un look pastello: ecco cosa si nasconde davvero dietro la tendenza Soft Girl Aesthetic che tutti stanno copiando

La Soft Girl Aesthetic è una tendenza moda che sta spopolando perlopiù nel mondo dei social, quindi tra le generazioni di ragazze più giovani che desiderano osare con il look attraverso dei dettagli specifici.

Non si tratta di un semplice stile da seguire per rimanere al passo con le tendenze, bensì di un vero e proprio modo di esprimersi attraverso accessori romantici, make up luminosi e un’attitudine più positiva e sognatrice. I colori pastello sono al centro dell’attenzione per una Soft Girl Aesthetic e sui social è possibile trovare migliaia di look da cui prendere ispirazione.

Scopriamo di più sulla moda del momento!

Tendenza Soft Girl Aesthetic: perché è virale sui social

Questa tendenza sta spopolando sempre di più sui social come Tik Tok e Instagram, anche su Pinterest è possibile trovare immagini curate e video da cui poter prendere ispirazione per i look da soft girl.

Gli stili più audaci e decisi vengono messi per un momento da parte sui social e lasciano spazio alla tendenza Soft Girl Aesthetic. Dal kawaii giapponese ai look romantici delle teen idol dei primi anni Duemila, sono solo alcune delle fonti di ispirazione per realizzare ad oggi un look di tendenza in stile soft girl.

Come accennato inizialmente, non si tratta solamente di un look di tendenza, ma di un atteggiamento da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Il Soft Girl Aesthetic promuove l’empatia, la cura di sé e degli altri, oltre a promuovere romanticismo e sensibilità. Chi decide di seguire questa tendenza, potrebbe avvicinarsi a un atteggiamento più leggero ma consapevole.

Per riconoscere una soft girl, la palette cromatica potrebbe aiutarti: i colori pastello sono protagonisti assoluti dei look, dal rosa pesca al giallo crema e il celeste, puoi trovare queste nuance sia negli abiti che nel make up.

Lo stile, invece, è comodo e femminile: cardigan, gonne a piaghe, jeans chiari, t-shirt con stampe minimaliste o motivi floreali; gli accessori, invece, sono romantici e piccoli, dalle perline agli charm a forma di cuoricini. Per quanto riguarda il make up è importante prediligere un trucco da giorno che possa enfatizzare la freschezza della propria pelle: guance rosate ottenute con blush cremosi (non perdere la nostra guida su come scegliere il blush perfetto), base luminosa e sana, trucco occhi delicato e labbra messe in risalto con tinte labbra nude sia opache che lucide. I colori pastello e il make up luminoso rendono questo fenomeno così amato e condiviso.