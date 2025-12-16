Borse maxi mania: perché le borse oversize sono diventate l’accessorio più desiderato della stagione

Le borse più chic dell’inverno 2026 sono in formato XXL: tra le tendenze spiccano i modelli maxi da usare tutto il giorno su un qualsiasi tipo di look, dal più casual al più elegante. Per chi ama unire praticità e design, le borse maxi sono un must have assoluto di ogni stagione. Per l’inverno si fanno ancora più grandi e anche scenografiche, perfette per portare con sé tutto il necessario e non lasciare nulla a casa.

Le borse maxi sono perfette per chi si sposta per lavoro, ma non solo: possono diventare protagoniste del look se abbinate a un outfit minimal e dai colori neutri. La borsa XXL, quindi, può dare quel tocco di stile in più a tutti gli outfit invernali.

Tendenza borse maxi: i modelli più chic dell’inverno 2026

Capenti ed eleganti, rappresentano l’accessorio ideale per chi cerca un accessorio pratico senza dover necessariamente rinunciare allo stile. Scopri insieme a noi i modelli più belli delle maxi bag!

Tote bag in versione XXL per look eleganti

Un accessorio che ogni fashion addicted dovrebbe avere nel guardaroba è la tote bag in versione maxi. Dalla linea pulita e dalla struttura solida, è perfetta per il lavoro o per una giornata intensa fuori casa. Si abbinano a look formali e, se scelte in pelle, rappresentano eleganza e classe.

Shopper oversize per tutti i giorni

Per chi cerca, invece, una borsa più versatile e pratica, la shopper in versione over è perfetta per il tempo libero. Morbida e informale, rispetto alla tote è perfetta per dare un tocco sbarazzino in più al look e portare con sé tutto l’occorrente. I dettagli minimal e le texture particolari rendono la shopper XXL più interessante.

Bag destrutturata in pelle

La borsa destrutturata è di tendenza per l’inverno 2026, specialmente nella sua versione maxi. Realizzata in materiali morbidi o in pelle, è l’ideale da sfoggiare durante il giorno per un aperitivo con le amiche o una passeggiata in centro. Perfetta con cappotto oversize, maglie ampie e look urban.

Clutch eleganti per la sera XXL

Nonostante le loro dimensioni importanti, le clutch XXL si affermano protagoniste dei look invernali da sera. Raffinate ma mai eccessive, aggiungono carattere all’outfit e risaltano ancora di più quando vengono portate a mano.

Bauletto classico ed elegante

Il piccolo baule si reinventa in versione più grande, diventando l’alleato ideale per viaggiare e muoversi comodamente con i mezzi, senza rinunciare ad avere sempre con sé tutto l’essenziale. Punta sui modelli semi rigidi nei toni del marrone, declinati in tutte le sfumature, per un look pratico ma sempre elegante.