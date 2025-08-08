Temptation Island, sarà proprio lui il testimone di nozze di Valentina e Antonio

Valentina e Antonio di Temptation Island hanno svelato chi hanno scelto come testimone per il loro matrimonio: il pubblico non vede l’ora di vederlo.

Valentina e Antonio hanno fatto parte dell’ultima edizione di Temptation Island. È stata la donna a voler partecipare perché non aveva più fiducia nel suo fidanzato, a causa di un tradimento passato. Per questo, da quando stanno insieme, lo ha sempre tenuto d’occhio, controllandolo addirittura dalla finestra del bagno di casa, per ascoltare eventuali conversazioni con altre ragazze. All’interno del programma hanno vissuto un viaggio abbastanza importante.

Antonio ha compreso, vedendo la sua compagna vicina ad un tentatore, di essere geloso. Al falò di confronto si è reso poi protagonista di un gesto inaspettato: le ha chiesto di sposarlo, e un mese dopo, durante l’ultimissima puntata, hanno raccontato di star vivendo un momento magico. I due sono quindi pronti a convolare a nozze- come hanno riferito a Filippo Bisciglia- e hanno, a quanto pare, già scelto il loro testimone. La fidanzata, sui social, ha svelato il nome.

Temptation Island, Valentina e Antonio pronti al grande passo: il loro testimone è amatissimo dai fan

Nell’ultima puntata di Temptation Island, di un mese dopo, Antonio e Valentina hanno raccontato a Filippo Bisciglia di aver iniziato ad occuparsi dei preparativi per le nozze. La donna ha spiegato di aver visto già qualche abito da sposa, ma di non averlo ancora scelto. A proposito del loro matrimonio, nelle ultime ore Valentina ha registrato un video, pubblicato- come riporta Fanpage- dalla sorella Anna, in cui ha rivelato chi sarà il loro testimone.

“Sorella, ti faccio vedere il mio testimone, il più bello d’Italia. Guarda qua”, ha detto, mostrando nel filmato il volto di Rosario, che era con loro a Napoli. A quanto pare l’ex fidanzato di Lucia è stato scelto dalla coppia per testimoniare la loro unione. È evidente da questa scelta che Antonio, e successivamente Valentina fuori dal programma, abbiano stretto un legame fraterno con il giovane, tanto da renderlo protagonista dell’evento.

I due, nell’ultimo confronto con Bisciglia, hanno raccontato di aver vissuto un rientro bellissimo: “Dopo questo programma abbiamo fatto un rientro bellissimo. Ci siamo riscoperti, questo programma ci ha fatto bene”, ha detto Valentina e Antonio ha aggiunto: “Lo avevo detto anche, siamo usciti più forti di prima. Lei non mi credeva”. Il fidanzato, al falò, l’ha sorpresa con un’inaspettata proposta di matrimonio, mentre lei, una volta usciti dal villaggio, ha fatto qualcosa per lui che ‘sarà per sempre’. “Anche io ho fatto un passo grandissimo, mi sono incisa il suo nome sulla pelle”.