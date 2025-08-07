Temptation Island, Lucia e Rosario sono tornati insieme? La foto non lascia spazio a dubbi

Lucia e Rosario sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. È stata la giovane a voler partecipare al programma perché il ragazzo non voleva andare a convivere. Mentre lei, sicura dei suoi sentimenti, spingeva per andare a vivere insieme, Rosario le ha chiesto del tempo, dato che ha avuto in passato una relazione che gli ha lasciato parecchi strascichi. I due hanno vissuto, all’interno del villaggio, un percorso differente.

Lucia si è particolarmente avvicinata ad Andrea, Rosario, invece, ha avuto modo, osservando i filmati, di riflettere tanto sulla loro storia. Dopo il falò di confronto, in cui lei ha ammesso di aver stretto un accordo con la redazione per smuovere qualcosa in lui, i due si sono separati durante la puntata di un mese dopo, in seguito ad un filmato in cui il tentatore Andrea rivelava di aver sentito e visto in segreto Lucia. Dall’ultima volta in cui sono apparsi insieme sono passati diversi giorni e in tanti si stanno chiedendo se siano attualmente separati. La foto apparsa sui social ammette una nuova verità.

Temptation Island, cosa è successo tra Lucia e Rosario lontano dalle telecamere: spunta fuori la verità

Nella puntata di Temptation Island di un mese dopo Rosario ha scoperto che la sua fidanzata ha visto di nascosto il tentatore Andrea, il single con cui aveva registrato un finto percorso di avvicinamento nel villaggio, in accordo con la produzione. Il giovane è rimasto spiazzato e ha chiesto di parlare nell’immediato con il tentatore, per avere maggiori informazioni. È stata una conversazione segreta, avvenuta senza microfoni.

I due, quindi, in quel momento sono usciti separati e in tanti, adesso, dato che nell’ultimissima puntata non sono apparsi, si chiedono se siano tornati insieme. Dalle ultime indiscrezioni diffuse sul web, sembrerebbe proprio di no. Lucia nei giorni scorsi è stata paparazzata più volte in compagnia di alcuni tentatori del programma. Deianira Marzano e Pugnaloni hanno pubblicato varie foto ricevute da alcuni utenti, in cui la giovane appare con i single Salvatore e Francesco, mentre stanno facendo shopping.

Lorenzo Pugnaloni, invece, ha riportato una successiva segnalazione, in cui ha raccontato che Lucia e Rosario non sono tornati ad essere una coppia e che la prima ha continuato, dopo il programma, a sentire il single Andrea. Ovviamente non si hanno conferme e nessuno dei protagonisti citati ha lasciato dichiarazioni in merito. Anche Rosario, nelle ultime ore, è stato avvistato da alcuni fan, in discoteca insieme a Marco, ex fidanzato di Denise. Sembrerebbe, a quanto pare, che entrambi abbiano deciso di separarsi definitivamente dalle rispettive fidanzate.