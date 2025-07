Temptation Island, è successo davvero tra Sonia e Simone dopo l’addio: arriva la conferma

Temptation Island è un programma Mediaset, in onda su canale 5, che ha conquistato i telespettatori fin dalla prima edizione. L’attuale stagione ha esordito il 3 luglio 2025 e nella prima puntata ha visto la presentazione delle 7 coppie. I protagonisti hanno deciso di mettersi alla prova e di affrontare questo viaggio dei sentimenti a causa di alcuni problemi che la loro relazione sta attraversando da un po’ di tempo.

Nella puntata di giovedì 24 luglio c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Sonia e Simone. Il fidanzato non aveva nascosto nei primi appuntamenti di aver ‘concretizzato’ con altre donne alcune sue fantasie, ma la giovane ha voluto il falò solo dopo averlo visto baciare una tentatrice. A distanza di alcuni giorni dalla registrazione, il pubblico si sta chiedendo cosa sia successo tra i due a telecamere spente. L’ultima indiscrezione svela la verità.

Temptation Island, Sonia e Simone sono tornati insieme? Cosa rivela l’indiscrezione

Nella puntata di Temptation Island di giovedì 24 luglio 2025 c’è stato il falò di confronto tra Simone e Sonia. La ragazza, dopo aver visto un filmato in cui il fidanzato baciava in bagno la tentatrice Rebecca, provando a nascondersi dalle telecamere, ha chiesto a Filippo di incontrarlo. I due si sono visti dopo diversi giorni di distanza e hanno avuto un duro battibecco. Sonia l’ha accusato più volte di essere una persona sgradevole e di non averla mai davvero amata.

“Tu non sai cos’è il rispetto, che cosa significa amare e cosa significa essere apprezzati. Tu non mi ha forse mai amato”, ha detto in lacrime. Alla fine ha deciso di uscire da sola dal programma, mentre Simone ha dovuto accettare la sua volontà. Dalla registrazione in cui c’è stato il falò sono passati diversi giorni, e i telespettatori si stanno chiedendo se, dopo il programma, i due siano tornati insieme. Come ha riportato nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni sul suo canale Instagram, a quanto pare Sonia e Simone si sarebbero definitivamente separati.

Ma non è finita qui, perché l’esperto del gossip ha rivelato che alcune voci gli hanno riferito che il fidanzato e la tentatrice Rebecca si sarebbero sentiti e anche visti dopo il programma. Al momento non si sa se davvero tra i due non ci sia stato nessun ritorno di fiamma. Sonia, durante il falò di confronto, è apparsa sicura della sua scelta. Nonostante Simone le abbia detto di aver capito di aver sbagliato e di aver compreso di non volerla perdere, la ragazza non ha voluto dargli nessuna possibilità.