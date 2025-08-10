Temptation Island, Alessio e Sonia dopo il sì sono ancora insieme? Arriva un’inaspettata conferma

Sonia Mattalia e Alessio Loparco hanno fatto parte dell’ultima edizione di Temptation Island, in cui sono stati protagonisti dall’inizio alla fine. La donna, dopo aver visto alcuni filmati in cui il fidanzato diceva di non essere sicuro dei suoi sentimenti e di averle fatto la proposta di matrimonio per gratitudine, ha chiesto un immediato farò di confronto. Un incontro che poi non c’è stato dato che l’avvocato ha deciso di declinare l’invito.

È stato, tuttavia, costretto a lasciare il programma ed, in seguito, è stato lui stesso a chiedere di vedere Sonia, ricevendone un rifiuto. Nei successivi falò di confronto, voluti dalla donna, Alessio le ha spiegato di non aver avuto il tempo e il modo di riflettere, a causa della sua fretta. L’ha incolpata di averlo sottratto dal suo percorso e le ha detto di voler uscire da solo. Ma a distanza di un mese hanno annunciato di essersi ritrovati e di aver dato una nuova opportunità alla loro storia. Adesso in tanti si chiedono se, dopo il programma, stiano ancora insieme.

Temptation Island, cosa è successo tra Sonia e Alessio dopo il ritorno di fiamma: arriva una nuova verità

Nell’ultima puntata di Temptation Island Sonia e Alessio si sono presentati insieme e hanno raccontato a Filippo Bisciglia di aver ritrovato la serenità in precedenza persa. A quanto pare il fidanzato, dopo averle detto di no per ben tre volte, ha capito di essere ancora legato a lei ed ha voluto recuperare il rapporto che aveva messo in ‘pausa’. Sono passati alcuni giorni dalla fine del programma e, da quanto trapelato, i due sono ancora una coppia.

Sonia e Alessio sono stati avvistati uniti più volte, accolti da numerosi fan, come dimostrano dei video circolati sui social. Si sono mostrati sereni e felici, entusiasti di poter condividere il loro amore con le persone che li hanno seguiti nel loro breve viaggio dei sentimenti. È evidente che abbiano confermato la decisione di voler stare insieme e di continuare a viversi, per poter superare le difficoltà che li avevano spinti a partecipare al programma.

Nel ‘mese dopo’ di Temptation Island Alessio ha raccontato al conduttore di aver avuto modo di riflettere e di essere, questa volta, sicuro di voler stare con Sonia. Quest’ultima, invece, ha riferito di non averlo perdonato ma compreso, perché, secondo il suo parere, ‘una storia lunga ben otto anni, non può essere buttata via così: “Ho pensato che dovevo lottare per questa storia di otto anni. Io ero la più lucida e dovevo lottare per tutti e due”.