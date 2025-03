Tecniche di respirazione per combattere ansia e stress in 5 minuti

Ansia e stress sono diventati compagni di molti di noi, per via della vita frenetica che conduciamo. Gli impegni lavorativi, della famiglia, i problemi da risolvere e le preoccupazioni – così come la pressione sociale – possono generare nervosismo, sensazioni di disagio, stress e ansia influendo, ovviamente, negativamente sul nostro benessere.

Per fortuna, ci sono delle tecniche veloci e semplici utili a contrastare questi stati emotivi. Ecco alcune delle tecniche di respirazioni per combattere ansia e stress in cinque minuti.

Le tecniche di respirazione profonda per calmare ansia, attacchi di panico e stress

La respirazione profonda è uno degli strumenti più efficaci contro ansia e stress, in quanto può diminuirne i livelli velocemente. Si tratta di una funzione naturale del corpo ma, spesso, sotto stress capita di respirare in modo veloce e superficiale. Questo, ovviamente, peggiora la nostra ansia. La respirazione profonda, invece, aiuta a diminuire le tensioni favorendo uno stato di tranquillità. Scopriamo alcune tecniche di respirazione profonda per alleviare stress e ansia in pochi minuti.

Respirazione diaframmatica : si concentra sul respiro profondo che coinvolge, per l’appunto, il diaframma. Per praticarla, basta sedersi comodi, chiudere gli occhi, inspirare lentamente dal naso permettendo all’addome di espandersi. Espira, quindi, lentamente dalla bocca facendo uscire l’aria. Ripeti per 5 minuti per diminuire la tensione mentale e fisica , calmando il tuo sistema nervoso.

: si concentra sul respiro profondo che coinvolge, per l’appunto, il diaframma. Per praticarla, basta sedersi comodi, chiudere gli occhi, inspirare lentamente dal naso permettendo all’addome di espandersi. Espira, quindi, lentamente dalla bocca facendo uscire l’aria. Ripeti per 5 minuti per , calmando il tuo sistema nervoso. Respirazione alternata delle narici : si tratta di una tecnica di yoga , che serve per diminuire il nervosismo e che può essere praticata da seduti in posizione comoda, utilizzando un pollice per chiudere una narice. Quindi, inspira profondamente con l’altra narice, poi chiudi la narice opposta ed espira lentamente. Questo esercizio va ripetuto alternando le narici, per qualche minuto.

: si tratta di una , che serve per diminuire il nervosismo e che può essere praticata da seduti in posizione comoda, utilizzando un pollice per chiudere una narice. Quindi, inspira profondamente con l’altra narice, poi chiudi la narice opposta ed espira lentamente. Questo esercizio va ripetuto alternando le narici, per qualche minuto. Respirazione 4-7-8 : inspira lentamente in un ciclo di 4 secondi, trattieni il respiro per 7 secondi ed espira, in modo delicato, per 8 secondi dalla bocca. È un esercizio che stimola il rilassamento , diminuendo i sintomi dello stress.

: inspira lentamente in un ciclo di 4 secondi, trattieni il respiro per 7 secondi ed espira, in modo delicato, per 8 secondi dalla bocca. È un esercizio che , diminuendo i sintomi dello stress. Respirazione a ritmo del cuore: occorre sincronizzare il battito del cuore al respiro, quindi prendi un respiro profondo e lento chiudendo gli occhi e concentrandoti sul battito del cuore. Quando il tuo cuore batte, fai un respiro profondo e regolare.

Queste sono tutte tecniche di respirazioni che combattono ansia e stress in cinque minuti. Con un po’ di esercizio, queste tecniche possono restituirti calma e lucidità anche nelle situazioni più difficili. Scopri anche cos’è la mindfulness e le tecniche di meditazione per principianti.