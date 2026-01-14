Ecco come una semplice tazza di tè può aiutarti a combattere stress e ansia (non c’entra il berlo)

Una semplice tazza di tè può aiutarti a combattere l’ansia, lo stress e persino alcuni stati depressivi. Non stiamo parlando della bevanda in sé, ma di una pratica che prende sempre più piede nel nostro mondo occidentale e da cui trarre beneficio.

Se poi ti piace il tè o ne vai matta sei a cavallo, ma io oggi voglio parlarti dei benefici che puoi trovare dall’arte del tè cinese. Lo avrai visto almeno una volta in qualche film orientale, persino in Mulan sia nella versione a cartone animato sia nel live action. Il tè per i cinesi non è soltanto una bevanda, ma un rituale autentico e antico quanto il mondo e ancora ad oggi viene proseguito con estrema cura. Ma perché proprio la preparazione del tè può essere un beneficio contro ansia, stress e depressione?

Perché il tè può salvarti dall’ansia e dallo stress con un semplice movimento

Il tè cinese non rappresenta soltanto una bevanda, ma un vero e proprio atto sensoriale e una scelta consapevole che spezza la routine. Scegliere di dedicare 10/15 minuti allo svolgimento del rituale ti dà subito quell’incipit iniziare in cui sei tu a governare la tua mente e le stai letteralmente dicendo ‘Fermati e concentrati‘. Sedersi, attendere che l’acqua bollente crei il suo infuso, il cambio del suo colore grazie alle foglie, tutto questo è già un gesto rasserenante, rassicurante e calmante.

Il tè contro la depressione

Anche se ovviamente la depressione va curata con uno specialista, spesso tante donne e uomini subiscono fasi di apatia, di abbattimento morale o stati depressivi minori. La gestualità del tè cinese determina quindi un principio preparatorio all’azione. Permette di focalizzarti su ciò che al momento ti fa stare male e inoltre la teina contenuta, all’atto della bevuta ti tira su e ti garantisce quel giusto quid energico per affrontare le cose sotto una luce nuova.

Un aiuto sicuro contro lo stress

L’arte della preparazione del tè cinese richiede una routine e la ripetizione di una gestualità precisa: seguirlo ogni giorno ti permette di scandire il tempo in modo diverso e proprio la ripetizione continua dei gesti è per te una garanzia di presenza. Anche oggi sei qui a farlo, proprio come ieri, la lentezza dei movimenti in automatico rilassa il corpo e la mente, il suo calore percepito dalla tazza e poi in bocca è una coccola per l’anima. Ecco perché il tè cinese può davvero essere la tua cura persona quotidiana.

Come preparare il tè cinese

Per preparare il tè cinese in modo corretto servono poche cose: foglie di tè sfuse, acqua di buona qualità e una piccola teiera o un gaiwan. L’acqua va scaldata senza arrivare a una bollitura aggressiva (indicativamente tra i 70 e i 90 gradi, a seconda del tipo di tè). Le foglie si inseriscono nel recipiente e si fanno ‘risciacquare’ con una prima infusione rapidissima, che viene subito eliminata: serve a pulire e riattivare il tè.

A questo punto si procede con l’infusione vera e propria, breve — dai 20 ai 40 secondi — versando poi il liquido nelle tazze. Lo stesso tè può essere infuso più volte, aumentando leggermente il tempo a ogni passaggio. Il risultato non è una bevanda forte o amara, ma un gusto più delicato e stratificato, che cambia da un’infusione all’altra.