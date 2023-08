Tatuaggi, come proteggerli durante l’estate e favorire una corretta cicatrizzazione

Hai appena fatto tatuaggio e vuoi sapere come prendertene cura durante l’estate? Con questi consigli si cicatrizzerà senza problemi.

I tatuaggi sono da sempre un simbolo legato a un significato intimo e personale, che rappresentano un’immagine importante per la persona che la scelta.

Farsi tatuare non è esattamente una passeggiata poiché oltre a un’accurata decisione nel disegno da far realizzare al tatuatore, bisogna affrontare la seduta vera e propria con gli aghi e il dolore da essi causati e infine il periodo relativo alla guarigione. Si tratta infatti di settimane importanti nelle quali bisogna prendersi cura del proprio tatuaggio nel migliore dei modi per evitare che esso si rovini e per far sì che i colori e la forma seno perfetti anche dopo la caduta delle crosticine. In questa fase vi sono alcuni comportamenti che vanno evitati e altri invece che vanno seguiti assolutamente alla lettera.

Ecco cosa fare e non fare per la corretta cicatrizzazione di un tatuaggio

Innanzitutto subito dopo aver terminato il tatuaggio, il tatuatore metterà una pellicola attorno a esso che dovrà essere tenuta per almeno tre o quattro ore. Dopo averla rimossa bisognerà lavarsi le mani con un sapone apposito con il ph neutro e detergere il tatuaggio con lo stesso sapone, ricordandosi di essere mondo delicati nei movimenti di utilizzare il polpastrelli picchettando e non strofinando, e lo stesso per discorso è da applicarsi anche quando si utilizza l’asciugamano per rimuovere l’acqua.

Dopodiché bisognerà applicare uno strato sottilissimo di crema specifica per tatuaggi in modo tale da mantenere la pelle idratata, ma senza esagerare poiché altrimenti si rischierebbe di coprire troppo il tatuaggio e di non fare respirare la pelle. Questi due passaggi sono andati a ripetere per almeno due settimane fino a quando le crosticine non saranno cadute. Le crosticine ovviamente non vanno tolte o staccate, ma bisogna lasciare che si formino e si stacchino da sole.

Un aspetto fondamentale da tenere in conto quando ci si fa tatuaggio è quello di non esporsi al sole per almeno 10 giorni seguenti, poiché la pelle è molto sensibile, esattamente come quando si ha una ferita, e si rischierebbe di causare irritazioni, bruciori e fastidi. Inoltre dopo che il tatuaggio sarà guarito e bisognerà sempre premurarsi di applicare della crema solare o della crema apposita per tatuaggi in modo tale da preservarne i colori. Infine, è meglio evitare anche di indossare abiti troppo stretti poiché causerebbero dolore sfregandosi sul tatuaggio e di andare a fare bagni o saune poiché l’umidità compromettere la cicatrizzazione.