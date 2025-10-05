Tacco a spillo come power dressing | Tutti pazzi per loro, anche Kate Middleton

Le scarpe a spillo sono state definite il nuovo Power Dressing per le donne in carriera e non solo: ad esserne rimasta ammaliata è persino Kate Middleton!

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come siano tornati di moda numerosi trend che avevamo già indossato nei primi anni 2000. L’esempio lampante per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato proprio dal ritorno dei tacchi a spillo.

Queste scarpe, però, tenetelo bene a mente, rappresentano un vero e proprio cult della moda internazionale, motivo per cui ognuna di noi ne possiede almeno un paio all’interno del proprio armadio.

A ogni modo, sappiate che saper indossare le scarpe a spillo non è affatto facile: ecco perché Kate Middleton, con la sua solita eleganza e semplicità, ce lo insegna a ogni uscita pubblica.

Tacchi a spillo come Power Dressing

Come indicato precedentemente, le scarpe a spillo sono diventate un vero e proprio simbolo di potere, ma anche uno strumento per esercitarlo. Ecco perché vengono definite Power Dressing. In particolar modo, se abbinate a un completo giacca e pantalone, riescono a mettere in risalto la femminilità della donna e, allo stesso tempo, a trasmettere un’immagine di forza, eleganza e autorevolezza, proprio come nel caso di Kate Middleton o di chi, nel lavoro, vuole affermarsi con stile.

Non a caso, questo tipo di outfit, oltre che dalla principessa del Galles, viene spesso sfoggiato anche da Letizia di Spagna, Meghan Markle e da molte altre donne di potere che scelgono di esprimere la propria personalità attraverso questo abbinamento impeccabile.

Tutti pazzi per i tacchi a spillo come Kate Middleton: ma quando indossarli davvero?

La risposta a questa domanda può dipendere da diversi fattori, ma, come accennato, quando parliamo di Power Dressing facciamo riferimento a scarpe preferibilmente nere, lucide o opache, con un tacco a spillo che varia tra gli 8 e i 10 cm. In un certo senso, più alto è il tacco, maggiore è la sensazione di potere che trasmette l’intero look.

Possiamo abbinarle a vari outfit, prediligendo quelli con pantaloni sartoriali e giacche dal taglio maschile, ma anche un long dress fluido può valorizzare questo tipo di scarpa, donandole una nuova allure.

Infine, e non meno importante, proprio come ci insegna Kate Middleton, con l’arrivo dell’inverno le scarpe a spillo possono essere sfoggiate con tailleur, gonne midi, abiti lunghi o persino con un paio di jeans per un look chic casual. Un modo perfetto per reinventarsi sotto molteplici punti di vista e rendere ogni outfit elegante, deciso e sempre al passo con la moda.