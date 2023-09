Svolta per gli over 40: scoperto il rimedio per rallentare la caduta e l’invecchiamento precoce dei capelli

C’è un modo per rallentare la caduta dei capelli? Con il tempo si sa, il corpo subisce dei cambiamenti: come limitare i danni.

Alimentazione sbagliata, stress e abitudini sbagliate possono portare i nostri capelli a invecchiare più precocemente. Oltre a diventare grigi e apparire meno belli dal punto di vista estetico, man mano che il tempo passa, i capelli hanno un ciclo di vita più breve, apparendo secchi, opachi e inclini alla rottura. Lo spessore e la consistenza cambiano, e inizia la fase di disidratazione. Con il passare degli anni infatti, i follicoli piliferi iniziano a produrre peli sempre più sottili, che diventano inevitabilmente fragili.

Il farmacista Angelo Labrozzi, esperto nello studio della caduta dei capelli ha precisato: “Questi cambiamenti solitamente iniziano a manifestarsi tra i 30 e i 40 anni e progrediscono lentamente. Con il tempo, le lunghezze dei capelli subiscono una modificazione peggiorativa del tutto fisiologica della cheratina”.

Come cambia la cute, rallentare la caduta dei capelli

L’azione del tempo influisce in vari modi determinando una serie di conseguenze che portano all’invecchiamento dei capelli:

indebolimento ;

; diminuzione di volume e densità ;

; secchezza e disidratazione dovuta all’età;

e disidratazione dovuta all’età; perdita di lucentezza : i capelli diventano via via più opachi;

: i capelli diventano via via più opachi; caduta dei capelli.

Una volta conosciuti gli effetti, è possibile capire come cambiano i capelli nel corso degli anni. Labrozzi afferma: “Generalmente durante i 20 anni, in assenza di problemi tricologici, i capelli vivono la loro fase migliore. I fusti dei capelli sono spessi e le cuticole sono strette. Intorno ai 30 anni, specie per le donne può iniziare una fase delicata, ed eventi come la gravidanza, il parto e l’allattamento modificano gli ormoni che possono influenzare profondamente il ciclo dei capelli, causano anche un significativo diradamento. Verso i 40 anni i fusti dei capelli diventano più fragili e inclini alla rottura”.

Le variabili che condizionano il processo di invecchiamento dei nostri capelli sono diverse, ma due sono determinanti: genetica e stile di vita. Mentre sulla prima c’è poco da fare, sulla seconda si può intervenire. Dieta, stress, fumo, abitudini poco sane e cura giornaliera dei capelli influenzano il processo di invecchiamento. Un’azione fondamentale viene svolta anche dal cibo, dal momento che fornisce i nutrienti necessari per mantenere i capelli in salute. Lo studioso suggerisce quindi, di assumere alimenti come salmone, ricca fonte di Omega 3, le uova, contenenti ferro, vitamine del gruppo B e la frutta, secca e fresca, meglio se di stagione: arance, kiwi ripieni di vitamina C che rallentano l’invecchiamento del bulbo e la caduta dei capelli.