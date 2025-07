Svolta a La Promessa: Curro e Julia si sposano? Le anticipazioni sono inaspettate

Anticipazioni La Promessa, nuova vita per Curro: il barone prenderà la sua inaspettata decisione sul matrimonio con Julia.

La Promessa, nelle puntate recenti, ha portato in scena una svolta inaspettata: Manuel ha confessato alla sua famiglia, durante una cena, di amare Jana e di voler condividere il resto della sua vita con lei. Parole che hanno destato enorme scalpore, ma non da parte di Cruz che era già al corrente della relazione. Aveva, infatti, qualche giorno prima fermato le loro nozze, presentandosi in chiesa, ma prima corrompendo il parroco.

Curro, invece, sta attraversando un momento complicato, dato che José Juan sta insistendo sui suoi sensi di colpa affinché sposi Julia. Il giovane si è presentato alla tenuta, facendo cadere la colpa della morte di suo fratello Paco sul barone. Per questo gli ha chiesto, per riparare al ‘danno’, di convolare a nozze con la sua ex cognata. Nelle nuove puntate Curro, dopo averci a lungo pensato, prenderà la sua decisione.

La Promessa, anticipazioni fine luglio: Curro messo alle strette prende la sua decisione

Nei nuovi appuntamenti de La Promessa Curro continuerà a fare i conti con il fratello di Paco, che proverà in tutti i modi a convincerlo a sposare Julia, che in realtà si chiama Matilda. La giovane si era presentata alla tenuta, facendo credere ai Lujan di aver ritrovato l’orecchino di Martina, perso durante una festa che ha visto entrambe protagoniste. In realtà voleva sapere che cosa è accaduto al fronte al suo fidanzato.

L’arrivo di José Juan ha destato non poco scalpore e Curro, nonostante voglia prendersi le responsabilità della morte di Paco, si mostrerà, per quanto riguarda il matrimonio, titubante. Lorenzo lo spronerà a convolare a nozze con la giovane e, ad un certo punto, spinto anche dalle parole di suo padre, penserà di accettare la proposta. Sarà pronto ad unirsi a Julia, ma Alonso lo fermerà in tempo e lo spingerà a riflettere ancora prima di prendere una decisione.

Vivrà poi giorni difficili, in cui non saprà che cosa fare. Anche Jana affronterà uno dei periodi più complicati della sua vita, dato che, dopo aver accettato di trasferirsi nella zona nobile della casa, avrà il timore di affrontare i signori. Dopo aver rifiutato un primo pranzo, sarà costretta a scendere in sala ma, presa dal forte disagio, andrà via improvvisamente, lasciando i marchesi perplessi. I padroni di casa hanno accolto l’ex domestica con affetto, ma nessuno sa che dietro il loro repentino cambio di atteggiamento si nasconde un piano strategico.