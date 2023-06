Sudore eccessivo in estate: conviene applicare un deodorante o un antitraspirante? Risponde l’esperto

In estate il caldo intenso può essere un problema, soprattutto per chi suda maggiormente rispetto agli altri. Quali sono le soluzioni più efficaci?

È inevitabile sudare in estate, oppure dopo un esercizio sportivo. Il corpo risponde in maniera naturale, al fine di termoregolare la temperatura. Infatti quando la condizione termica aumenta, si tende a sudare per ristabilire le proprie condizioni. In questo modo avviene anche l’evacuazione delle tossine e di altri rifiuti metabolici.

Il punto del corpo soggetto maggiormente a questa risposta corporea sono le ascelle, ma anche piedi, schiena e viso. Per evitare il cattivo odore si possono utilizzare diversi prodotti. Principalmente viene usato il deodorante in tutte le sue varianti, ma ne esistono alcuni con funzioni differenti.

La soluzione contro i cattivi odori del sudore

L’antitraspirante ha lo scopo di bloccare la traspirazione, andando ad ostruire i dotti sudoripari e i pori. Inoltre riduce i batteri della pelle che sono responsabili dei cattivi odori. Secondo la dermatologa Dr. Jeanette Graf il vantaggio nell’usare questo prodotto è dato dal fatto che il sudore non viene visto attraverso i vestiti.

Esso funziona grazie ai sali di alluminio, purtroppo però questi sono visti come un ingrediente controverso poiché risulta potenzialmente dannoso per la salute. Inoltre può irritare la pelle, soprattutto per le donne che si radono. Infine l’alluminio può anche portare una sorta di scolorimento, di colore giallo, sul tessuto.

Quindi è meglio evitare gli antitraspiranti se si ha una pelle sensibile. Passando al deodorante sappiamo che limita la proliferazione batterica cha causa i cattivi odori, grazie agli oli essenziali che contiene. Ciò viene confermato dall’esperto Anar Mikailov. Alcuni contengono anche la polvere di faggio o il bicarbonato di sodio, che assorbono l’umidità.

Invece se contengono l’olio di cocco, burro di karité o aloe vera permettono di lenire le parti più sensibili. Nonostante tutto, le irritazioni non mancano nemmeno con i deodoranti. Una di queste è la dermatite, che si manifesta in reazione a specifici ingredienti o profumi. La scelta tra uno dei due prodotti non è sempre così semplice.

La prima cosa da fare è tenere conto delle preferenze personali, ma anche del tipo di pelle. Infatti ognuno può avere una reazione differente rispetto all’uno o all’altro. In ogni caso se vuoi nascondere solo gli odori puoi scegliere il deodorante, invece se l’azione dell’antitraspirante ti è d’aiuto potresti optare per quello soprattutto durante le occasioni speciali.