Sono tante le idee originali per trasformare oggetti e materiali di uso comune in giochi divertenti ma anche utili, ad esempio potreste realizzare numerosi strumenti fai da te per bambini. Niente violini o pianoforti ma strumenti semplici, frutto della fantasia. Perché tutto, con i giusti accorgimenti, può produrre suoni, persino una banale scatola di cartone, una bottiglia di plastica o un tubo contenente matite, occorrono solo gli ingredienti giusti e tanta creatività. Ma come costruire strumenti fai da te per i più piccoli con materiale di riciclo, quindi fatti in casa? Scopriamo insieme le idee più belle e originali!

Strumenti musicali fatti in casa con materiale di riciclo

Una delle prime idee a cui ispirarsi è il bicchiere sonoro: ne esistono innumerevoli varianti perché le scatole sonore si possono costruire con una vasta gamma di materiali, per esempio con i bicchieri di cartoncino. Unisci i due bicchieri con nastro adesivo e riempili di noccioli di ciliegia, otterrai uno strumento musicale originale. Se preferisci, utilizza riso o ghiaino, in alternativa mescola ingredienti diversi, la musica varierà a seconda dei tuoi cocktail sonori. Se vuoi personalizzare lo strumento, dipingi i bicchieri con tempere e pennello, altrimenti rivestili con carta di riso o carta crespa, a seconda dei gusti. Anche un nastrino può bastare, usalo per creare un bel fiocco. A lavoro terminato dai il via alla musica, è divertente e i bambini saranno contenti del loro strumento musicale fai da te!

Un’altra idea molto facile da realizzare sono le nacchere: prendete un cartone spesso e ritagliate 2 strisce lunghe di circa 15 cm, larghe 3 cm. Piegatele in due e incollate un tappo di metallo su ciascuna metà. Ed ecco che in poco tempo otterrete un gioco musicale divertente!

Strumenti fai da te: bottiglie e tubi sonori

Le bottiglie di plastica riempite con materiali di varia natura emettono un suono diverso rispetto al cartoncino, visto che l’impatto sulla plastica produce una musica tutta particolare. Come realizzare, quindi, degli strumenti con il riciclo? Inserisci nella bottiglia riso, pastina, semi, ghiaino e altro materiale a piacere. Riempine una metà o anche meno, a seconda delle tue preferenze musicali. Chiudi la bottiglia con il tappo e inizia a scuoterla. Otterrete dei sonagli fai da te originali in stile Montessori semplici da realizzare!

Un’alternativa interessante dal punto di vista sonoro è il tubo di cartone, di quelli utilizzati come contenitori per matite, dotati di tappo. Prima di riempirlo con riso, semi e fagiolini secchi, inserisci nella cavità dei chiodini con la punta rivolta verso l’interno. Decora il tubo con carta colorata, applicandola con la colla, altrimenti sbizzarrisci la creatività con pennelli e tempere. Chiudi il tubo e che il concerto abbia inizio!

Tamburello fai da te: lo strumento musicale amato dai bambini

Il tamburello è senza dubbio uno degli strumenti musicali più amato dai bambini e può essere realizzato anche con del materiale di riciclo. Vi suggeriamo di rimediare dei barattoli di latta, poiché potrebbero tornare molto utili per uno strumento fai da te facile da realizzare in poco tempo. Quindi, ricoprite l’apertura con dei palloncini facendoli aderire bene. Fissate il tutto con un nastro adesivo o un semplice elastico. Per creare le bacchette potete utilizzare qualsiasi cosa, anche due pezzi di legno che andrete a decorare con ritagli di stoffa e altre applicazioni.