Struccarsi: perchè farlo tutte le sere e non rimandare mai a domani

Arrivare a fine giornata, infilarsi a letto e rimandare tutto al mattino può sembrare una tentazione innocua. Eppure struccarsi ogni sera non serve soltanto a eliminare fondotinta e mascara: è un gesto di pulizia quotidiana che libera la pelle da residui, sebo, sudore e impurità accumulate durante il giorno. La stanchezza è probabilmente la principale nemica della detersione serale. Dopo una giornata intensa, soprattutto quando il trucco sembra ormai quasi scomparso, lavare accuratamente il viso può apparire come un passaggio facilmente sacrificabile. In realtà, sulla superficie cutanea non rimangono soltanto fondotinta, correttore, cipria o altri cosmetici. Nel corso delle ore si depositano anche polvere, particelle provenienti dall’ambiente, sudore e sebo. Per questo struccarsi tutte le sere è importante anche quando …

Arrivare a fine giornata, infilarsi a letto e rimandare tutto al mattino può sembrare una tentazione innocua. Eppure struccarsi ogni sera non serve soltanto a eliminare fondotinta e mascara: è un gesto di pulizia quotidiana che libera la pelle da residui, sebo, sudore e impurità accumulate durante il giorno.

La stanchezza è probabilmente la principale nemica della detersione serale. Dopo una giornata intensa, soprattutto quando il trucco sembra ormai quasi scomparso, lavare accuratamente il viso può apparire come un passaggio facilmente sacrificabile. In realtà, sulla superficie cutanea non rimangono soltanto fondotinta, correttore, cipria o altri cosmetici. Nel corso delle ore si depositano anche polvere, particelle provenienti dall’ambiente, sudore e sebo. Per questo struccarsi tutte le sere è importante anche quando il make-up è leggero e può essere utile detergere il viso persino nelle giornate in cui non ci si è truccate.

Durante la notte, infatti, la pelle attraversa importanti processi fisiologici di rinnovamento. Lasciare sul viso per molte ore uno strato formato da cosmetici e impurità può interferire con il normale equilibrio cutaneo e contribuire a rendere l’incarnato meno fresco. Con il passare del tempo possono diventare più evidenti secchezza, ruvidità e imperfezioni, soprattutto quando andare a dormire truccate diventa un’abitudine. Una corretta detersione serale aiuta a mantenere la pelle pulita e prepara il viso alla routine notturna, permettendo inoltre di applicare i prodotti successivi su una superficie libera dai residui della giornata.

Cosa accade davvero alla pelle mentre dormiamo

È proprio nelle ore notturne che trascurare la pulizia può farsi sentire maggiormente. Il ricambio cellulare continua mentre dormiamo e una pelle ricoperta da residui di trucco, smog e altre impurità può apparire progressivamente più opaca e affaticata. Anche i pori possono risentirne: l’accumulo di sebo e sporco può favorirne l’ostruzione e contribuire alla comparsa di punti neri e imperfezioni. Non significa che una sola sera trascorsa senza struccarsi provochi automaticamente problemi importanti, ma la situazione cambia quando la dimenticanza diventa sistematica. Dormire abitualmente con il trucco può compromettere la qualità della detersione e favorire un aspetto più spento e irregolare della pelle.

Un’attenzione particolare va riservata agli occhi, una zona molto delicata sulla quale spesso insistono prodotti formulati per durare molte ore. Mascara ed eyeliner non rimossi possono lasciare residui lungo il bordo delle palpebre e vicino alle ciglia, aumentando la possibilità di fastidi e irritazioni. Il mascara indurito durante la notte, inoltre, può rendere le ciglia più fragili e sottoporle a maggiore stress durante i movimenti sul cuscino. La dermatologa plastica Mariuccia Bucci, Past President ISPLAD, sottolinea l’importanza della detersione quotidiana e ricorda come gli occhi siano particolarmente sensibili alle irritazioni legate al make-up. Struccare accuratamente occhi e ciglia prima di dormire è quindi una parte essenziale della pulizia serale, da eseguire senza strofinare energicamente una zona tanto sensibile.

Il gesto che sembra più veloce può essere quello sbagliato

Struccarsi, però, non significa semplicemente passare un po’ d’acqua sul viso. Uno degli errori più frequenti è pensare che un rapido risciacquo sia sufficiente per eliminare ciò che si è accumulato sulla pelle. Il prodotto utilizzato dovrebbe essere scelto considerando le caratteristiche individuali della cute, soprattutto quando è sensibile o tende facilmente a irritarsi. Acqua micellare e detergenti delicati possono rappresentare soluzioni pratiche, mentre per un trucco particolarmente resistente possono essere necessari prodotti capaci di scioglierlo senza costringere a strofinare ripetutamente il viso. La detersione efficace deve rimuovere trucco e impurità senza trasformarsi in un’aggressione per la barriera cutanea. Anche la temperatura conta: utilizzare acqua molto calda non rende necessariamente la pulizia più efficace e può risultare poco adatto alle pelli più delicate.

Occhi e labbra richiedono ancora più cautela. In presenza di mascara resistente all’acqua può essere utile uno struccante bifasico, la cui componente acquosa e quella oleosa, mescolate prima dell’uso, facilitano la rimozione del prodotto. Il dischetto o il supporto utilizzato può essere appoggiato per qualche istante sulla zona, così da lasciare agire lo struccante e limitare lo sfregamento. Anche sulle labbra è preferibile procedere delicatamente, soprattutto quando sono secche o screpolate. Le salviette struccanti, per quanto comode quando si ha fretta, non dovrebbero diventare automaticamente la soluzione abituale: alcune formulazioni possono risultare irritanti e il gesto meccanico necessario per rimuovere tutto il trucco può portare a strofinare troppo. Struccarsi bene ogni sera non richiede necessariamente una routine lunga: contano soprattutto costanza, delicatezza e un prodotto adatto alla propria pelle, perché anche pochi minuti prima di andare a letto possono fare la differenza nella pulizia quotidiana del viso.