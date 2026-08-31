Preparare in casa i baci di dama è una cosa da ragazzi, guarda che ricettina che ho

Due piccoli biscotti friabili che si incontrano grazie a uno strato di cioccolato: preparare in casa i baci di dama è davvero alla portata di tutti con una ricetta semplice e pochi passaggi eseguiti con attenzione. I baci di dama fatti in casa sono piccoli dolci della tradizione piemontese, riconoscibili per la loro forma caratteristica: due semisfere di biscotto vengono unite dal cioccolato, creando l’impressione di due labbra che si sfiorano. Il loro sapore nasce dall’incontro tra frutta secca, burro, zucchero e cioccolato. Non occorrono lavorazioni particolarmente complicate, ma è importante rispettare i tempi di riposo dell’impasto per ottenere biscotti regolari e friabili. La ricettina da tenere a portata di mano parte dalle mandorle, che vengono trasformate in una farina …

Due piccoli biscotti friabili che si incontrano grazie a uno strato di cioccolato: preparare in casa i baci di dama è davvero alla portata di tutti con una ricetta semplice e pochi passaggi eseguiti con attenzione.

I baci di dama fatti in casa sono piccoli dolci della tradizione piemontese, riconoscibili per la loro forma caratteristica: due semisfere di biscotto vengono unite dal cioccolato, creando l’impressione di due labbra che si sfiorano. Il loro sapore nasce dall’incontro tra frutta secca, burro, zucchero e cioccolato. Non occorrono lavorazioni particolarmente complicate, ma è importante rispettare i tempi di riposo dell’impasto per ottenere biscotti regolari e friabili.

La ricettina da tenere a portata di mano parte dalle mandorle, che vengono trasformate in una farina sottile e unite agli altri ingredienti fino a ottenere un impasto compatto. Dopo il riposo si preparano tante palline della stessa dimensione, che in forno assumeranno la tipica forma dei baci di dama. Una volta fredde, basterà unirle con il cioccolato. Il passaggio fondamentale è non avere fretta: impasto freddo, biscotti piccoli e raffreddamento completo aiutano a ottenere dei baci di dama belli da vedere, delicati al morso e facili da assemblare.

Ingredienti per preparare i baci di dama in casa

150 g di farina 00

150 g di mandorle pelate

150 g di burro freddo

110 g di zucchero

150 g di cioccolato fondente

1 pizzico di sale

Procedimento passo passo dei baci di dama

Cominciate dalle mandorle. Mettetele in un mixer insieme a una parte dello zucchero e frullatele a più riprese, evitando di surriscaldarle, fino a ottenere una consistenza molto fine, simile a una farina.

Trasferite le mandorle tritate in una ciotola e aggiungete la farina 00, lo zucchero rimasto e un pizzico di sale. Mescolate velocemente gli ingredienti secchi in modo da distribuirli uniformemente.

Tagliate il burro freddo a piccoli cubetti e aggiungetelo al composto. Lavorate con le mani senza insistere eccessivamente: il calore potrebbe ammorbidire troppo il burro. Dovrete arrivare a un impasto compatto e omogeneo , senza lavorarlo più del necessario.

, senza lavorarlo più del necessario. Formate un panetto, avvolgetelo e trasferitelo in frigorifero. Lasciatelo riposare almeno un’ora: il raffreddamento rende l’impasto più stabile e permette di formare le palline con maggiore facilità.

Riprendete l’impasto e dividetelo in tanti piccoli pezzi della stessa dimensione. Arrotolate ogni porzione tra i palmi delle mani formando delle palline. Cercate di mantenerle piuttosto piccole e soprattutto uniformi, perché successivamente dovranno essere accoppiate.

Sistemate le palline su una teglia rivestita con carta da forno, lasciando un po’ di distanza tra loro. Per evitare che i baci di dama perdano eccessivamente la forma durante la cottura , potete far raffreddare nuovamente le palline prima di infornarle.

, potete far raffreddare nuovamente le palline prima di infornarle. Cuocete in forno statico preriscaldato a circa 160-170 °C fino a quando i biscotti saranno cotti e appena dorati. In genere sono sufficienti circa 15-20 minuti, ma controllateli perché dimensione delle palline e caratteristiche del forno possono modificare i tempi.

Sfornate e non cercate immediatamente di spostare i biscotti. Quando sono ancora caldi risultano particolarmente delicati. Lasciateli raffreddare completamente: raffreddandosi acquisteranno maggiore consistenza e potranno essere maneggiati senza rompersi.

Nel frattempo spezzettate il cioccolato fondente e scioglietelo dolcemente a bagnomaria oppure nel microonde, procedendo per brevi intervalli. Mescolate fino a ottenere un cioccolato perfettamente liscio.

Lasciate intiepidire leggermente il cioccolato affinché acquisti una consistenza meno liquida. Prendete quindi un biscotto, mettete una piccola quantità di cioccolato sulla sua parte piatta e appoggiate sopra un secondo biscotto della stessa dimensione.

Procedete allo stesso modo fino a completare tutte le coppie. Non esagerate con il ripieno di cioccolato : ne basta una piccola quantità per tenere insieme le due metà senza farlo fuoriuscire dai bordi.

: ne basta una piccola quantità per tenere insieme le due metà senza farlo fuoriuscire dai bordi. Lasciate riposare i baci di dama su un vassoio finché il cioccolato non si sarà rassodato completamente. A quel punto saranno pronti da servire oppure da conservare in un contenitore ben chiuso, lontano da fonti di calore e umidità.

Prepararli in casa, dunque, è davvero più semplice di quanto il loro aspetto elegante possa far pensare. La parte più importante consiste nel rispettare il riposo dell’impasto, realizzare palline delle stesse dimensioni e aspettare che i biscotti siano completamente freddi prima di unirli. Il risultato è un piccolo dolce friabile con un cuore goloso di cioccolato: baci di dama casalinghi perfetti da offrire con il caffè, servire a fine pasto o preparare per una merenda speciale. Una di quelle ricette che, una volta provate, viene naturale voler rifare.