“Strawberry make-up”, come realizzare il trucco di tendenza che sta facendo impazzire TikTok: perfetto questo autunno

Il mondo del trucco è un universo in costante evoluzione, guidato spesso dalle tendenze e dalle ispirazioni portate avanti da celebrità e influencer. Ogni nuova stagione offre l’opportunità di esplorare nuove frontiere e di scoprire look freschi e innovativi che celebrano la bellezza naturale di ogni individuo.

Tra le ultime tendenze che stanno catturando l’attenzione di appassionati di bellezza e make-up artist di tutto il mondo, spicca lo “Strawberry Makeup”, un look fresco e romantico che promette di essere il protagonista indiscusso dell’autunno 2023.

Lo “Strawberry Makeup” abbraccia un’estetica fresca e radiosa che mette in evidenza un viso dalla carnagione rosata. Un look ispirato dunque alla sensazione di essere stati baciati dal sole dopo piacevoli ore trascorse all’aperto: il risultato finale è una pelle perfettamente luminosa, con lentiggini in vista e labbra glossy dal colore gelato alla fragola, proprio come suggerisce il nome.

Così, questa tendenza promuove un approccio fresco e naturale al trucco, enfatizzando la genuinità e la freschezza; piuttosto che nascondere o trasformare, questo make-up esalterà ciò che rende ogni persona unica, impegnandosi a celebrare la bellezza autentica e le caratteristiche uniche di ogni individuo.

Il look fresco e romantico ispirato da Hailey Bieber

Dietro al successo dello “Strawberry Makeup”, vi è Hailey Bieber. Questa modella e icona di bellezza statunitense, con oltre 50 milioni di seguaci su Instagram, ha dimostrato con il suo stile personale e autentico che la bellezza risiede nella sua genuinità, senza bisogno di eccessi di trucco o ritocchi estremi.

Le immagini condivise da Hailey Bieber da “Strawberry Girl Summer” hanno infatti catturato l’attenzione e il cuore dei suoi followers, innescando una tendenza globale. La sua carnagione è un omaggio al rosa fragola, risultato di piacevoli giornate all’aria aperta e al sole. La sua pelle appare radiante, impreziosita da lentiggini che aggiungono un tocco di naturalezza e gioventù; ma ciò che spicca davvero sono le labbra, brillanti e succulente come un gelato alla fragola, seguendo così alla lettera la tendenza “Strawberry Makeup”.

Il segreto dello Strawberry make-up: come realizzare un look giovane ed incantevole

Inizia pulendo il viso per rimuovere le impurità e applica un tonico per riequilibrare il pH della pelle. Successivamente, utilizza un siero idratante e una crema contorno occhi. Invece di un fondotinta pesante, opta per una BB cream leggera per ottenere un incarnato uniforme e radioso senza nascondere le lentiggini; puoi anche aggiungere un tocco di bronzer sui punti dove il sole colpirebbe naturalmente, come le tempie e gli zigomi.

Il blush è fondamentale per questo look. Scegli un blush rosa con un finish luminoso e applicalo delicatamente sulle guance, sugli zigomi e sul ponte del naso per ottenere un effetto naturale e fresco.

Per gli occhi, utilizza lo stesso blush sulle palpebre per un tocco di colore. Applica un mascara nero o marrone per definire le ciglia e pettina le sopracciglia verso l’alto, fissandole con un gel trasparente.

Per le labbra, puoi optare per un lucidalabbra rosato o, se preferisci un colore più intenso, applica un rossetto rosso fragola. Per un finish glossy, stendi uno strato di olio labbra nutriente.

Così, con una base di skin care attenta e l’uso sapiente del blush rosa fragola, riuscirai ad ottenere un look radioso e giovanile che metterà in risalto la tua vera bellezza. Quindi, perché non abbracciare la freschezza e l’incanto di questo trend di make-up? La risposta è semplice: perché la bellezza autentica è sempre di moda.