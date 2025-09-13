Stasera gnocco fritto | lo faccio così e viene leggerissimo

Gnocco fritto: il re dello street food che conquista chiunque! Ti svelo la ricetta originale per farlo leggerissimo! Lo gnocco fritto è una di quelle ricette che ti fanno sentire subito in festa, anche in una giornata qualunque. È il re dello street food emiliano, super morbido dentro, dorato fuori e perfetto da farcire con salumi e formaggi. Prepararlo in casa può sembrare difficile ma fidati, una volta capito il trucco della lievitazione e della frittura, diventa una irresistibile ricettina da fare di tanto in tanto per stupire tutta la famiglia e credimi, spariscono in un attimo appena li porti a tavola. Quello che rende speciale lo gnocco fritto è la semplicità degli ingredienti, parliamo infatti di un farine miste, …

Lo gnocco fritto è una di quelle ricette che ti fanno sentire subito in festa, anche in una giornata qualunque. È il re dello street food emiliano, super morbido dentro, dorato fuori e perfetto da farcire con salumi e formaggi. Prepararlo in casa può sembrare difficile ma fidati, una volta capito il trucco della lievitazione e della frittura, diventa una irresistibile ricettina da fare di tanto in tanto per stupire tutta la famiglia e credimi, spariscono in un attimo appena li porti a tavola.

Quello che rende speciale lo gnocco fritto è la semplicità degli ingredienti, parliamo infatti di un farine miste, acqua, latte, strutto e lievito. Il segreto però sta tutto nella lievitazione, basta infatti lasciar riposare bene l’impasto e ed è fatta. La preparazione poi è pure divertente: impasti, stendi, ritagli e guardi mentre le forme dorate si gonfiano nella padella. Ogni boccone è così gustoso che quando le friggo già ne faccio sparire qualcuno, pensa sono buoni pure così, non ti dico con salumi e formaggi.

Insomma, ora non ti resta che provare questo gnocco fritto, vedrai che la ricetta originale è semplice, golosa e ti farà fare il bis senza pensarci 2 volte. Quindi allaccia il grembiule e iniziamo a prepararla insieme!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempi di lievitazione: 2 ore

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per lo Gnocco fritto

Per circa 50 gnocchi

300 g di farina 0

75 g di farina 1

75 ml di acqua tiepida

75 ml di latte intero

50 g di strutto

4 g di sale

1 pizzico di zucchero

5 g di lievito di birra fresco

Olio di semi q.b. per friggere

Come si prepara lo Gnocco fritto