Stasera gnocco fritto | lo faccio così e viene leggerissimo

Gnocco fritto: il re dello street food che conquista chiunque! Ti svelo la ricetta originale per farlo leggerissimo!
Lo gnocco fritto è una di quelle ricette che ti fanno sentire subito in festa, anche in una giornata qualunque. È il re dello street food emiliano, super morbido dentro, dorato fuori e perfetto da farcire con salumi e formaggi. Prepararlo in casa può sembrare difficile ma fidati, una volta capito il trucco della lievitazione e della frittura, diventa una irresistibile ricettina da fare di tanto in tanto per stupire tutta la famiglia e credimi, spariscono in un attimo appena li porti a tavola.
Quello che rende speciale lo gnocco fritto è la semplicità degli ingredienti, parliamo infatti di un farine miste, acqua, latte, strutto e lievito. Il segreto però sta tutto nella lievitazione, basta infatti lasciar riposare bene l’impasto e ed è fatta. La preparazione poi è pure divertente: impasti, stendi, ritagli e guardi mentre le forme dorate si gonfiano nella padella. Ogni boccone è così gustoso che quando le friggo già ne faccio sparire qualcuno, pensa sono buoni pure così, non ti dico con salumi e formaggi.
Gnocco fritto: lo spuntino che fa gola a tutti!
Insomma, ora non ti resta che provare questo gnocco fritto, vedrai che la ricetta originale è semplice, golosa e ti farà fare il bis senza pensarci 2 volte. Quindi allaccia il grembiule e iniziamo a prepararla insieme!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempi di lievitazione: 2 ore
Tempo di cottura: 5 minuti
Ingredienti per lo Gnocco fritto
Per circa 50 gnocchi
- 300 g di farina 0
- 75 g di farina 1
- 75 ml di acqua tiepida
- 75 ml di latte intero
- 50 g di strutto
- 4 g di sale
- 1 pizzico di zucchero
- 5 g di lievito di birra fresco
- Olio di semi q.b. per friggere
Come si prepara lo Gnocco fritto
- Per prima cosa, sciogli il lievito in acqua tiepida con un pizzico di zucchero e lascia riposare qualche minuto. In una ciotola grande, unisci le due farine e il sale, versa il lievito sciolto e il latte, aggiungi lo strutto e impasta fino ad ottenere un composto liscio ed elastico.
- Copri l’impasto con un canovaccio e lascialo lievitare per circa 2 ore in un luogo tiepido, fino a quando raddoppia di volume. Trascorso il tempo, stendi l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata fino ad ottenere uno spessore molto sottile e ritaglia dei rettangoli o dei quadrati di circa 5-6 cm per lato.
- Scalda l’olio di semi in una padella profonda fino ad arrivare ad una temperatura di 170-180 gradi. Friggi pochi pezzi per volta, girandoli delicatamente, finché diventano dorati e gonfi, dopodiché scolali su carta assorbente e lasciali raffreddare qualche minuto prima di servirli ovviamente ancora caldi sono ancora più buoni.
- Accompagnali con salumi, formaggi o semplicemente da soli e vedrai che spariranno in un lampo! Non ti resta che gustare il tuo gnocco fritto, soffice, dorato ed irresistibile e se ti piacciono ricette sfiziose come questa, prova anche i calzoni fritti e ti godi una cenetta sfiziosa ogni volta che vuoi. Buon appetito!