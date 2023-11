Stanca di andare dall’estetista? Usa la cera a penna: ecco dove puoi trovare la novità dell’estetica

Stanca di andare dall’estetista? Usa la cera a penna, tutti i dettagli del suo utilizzo, quanto costa e dove poterla acquistare.

Per chi sta cercando soluzioni pratiche per la depilazione fai-da-te del viso, c’è una novità che sta spopolando sui social network. Si tratta di un metodo comodo e rapido: la cera a penna. Esploreremo insieme come funziona e quali sono le caratteristiche.

Uno dei prodotti di cui sarà veramente impossibile fare a meno, semplice da utilizzare e soprattutto non costosa, che permette però di ottenere dei benefici sia in termini di spesa che di precisione, raggiungendo livelli che nessun altro prodotto sul mercato riesce a garantire.

Come si usa la cera a penna

Il procedimento è piuttosto semplice e non richiede particolari abilità estetiche, prova a seguire questi passaggi:

Assicurati che la pelle sia pulita e asciutta. I peli devono avere una lunghezza compresa tra 2 e 5 mm. Se sono più lunghi, accorciali con una forbice.

Se fa freddo, riscalda la penna tra le mani fino a quando la cera non diventa morbida.

tra le mani fino a quando la cera non diventa morbida. Per il primo utilizzo, togli il cappuccio e premi il meccanismo a scatto finché la cera non appare sull’applicatore. Per gli usi successivi, basteranno circa quattro pressioni.

a scatto finché la cera non appare sull’applicatore. Per gli usi successivi, basteranno circa quattro pressioni. Applica la cera in strati sottili e uniformi seguendo la direzione di crescita dei peli.

seguendo la direzione di crescita dei peli. Per il labbro superiore, procedi su ciascun lato separatamente, mentre per le sopracciglia, segui la loro forma naturale. Ricorda di mantenere la pelle tesa durante la rimozione della cera.

Come rimuovere la cera

Dopo aver applicato la cera, posiziona una striscia depilatoria sopra e lisciala nella direzione della crescita dei peli. Lascia un’estremità libera per poter tirare. Poi, con un movimento rapido e deciso, tira la striscia nel senso contrario alla crescita dei peli, tenendola il più vicino possibile alla pelle.

Se hai applicato troppo prodotto o nella zona sbagliata, usa del cotone imbevuto di olio di mandorle per rimuoverlo. Non depilare la stessa area più di due volte per evitare irritazioni.

Dove trovare la cera a penna e perché sceglierla

Questo prodotto è disponibile nei principali negozi di cosmetica e di saponi, come DM e Più Me, a un prezzo accessibile che si aggira intorno ai 5 o 6 euro. All’interno della confezione troverai tutto il necessario per iniziare.

I feedback su questa cera a penna sono prevalentemente positivi. È pratica, veloce, e la penna si scalda facilmente permettendo l’uscita della giusta quantità di cera. Inoltre, è un metodo di depilazione che puoi gestire comodamente a casa, risparmiando tempo e denaro.

La cera a penna rappresenta una soluzione veloce per chi cerca un metodo di depilazione efficace e pratico da utilizzare nel comfort di casa propria. Facile da usare e da trovare, potrebbe diventare il tuo nuovo alleato di bellezza.