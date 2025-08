Spumone al caffè, sui social lo preparano tutti: è la ricetta dell’estate

Con il tuo frullatore puoi servire ai tuoi ospiti un dessert a base di caffè a dir poco delizioso: il famosissimo spumone al caffè. Simile alla crema di caffè, è senza latte e senza panna e può essere preparato in pochissimi secondi.

La ricetta dello spumone al caffè è diventata virale sui social, tanto da diventare una delle ricette estive più cliccate della stagione. Se hai voglia di un dessert semplice e veloce da gustare dopo cena, lo spumone al caffè potrebbe rivelarsi come l’idea migliore del momento.

Continua a leggere per scoprire come poter preparare questo dolce tanto sfizioso e goloso!

Come preparare lo spumone al caffè in poco tempo, la ricetta facile e sfiziosa

Lo spumone al caffè si differenzia dalla crema al caffè sia per gli ingredienti utilizzati, sia per la consistenza. La crema al caffè la puoi trovare ormai in tutti i bar proprio perché è una merenda sempre più richiesta specialmente nel periodo estivo.

Per poter preparare lo spumone al caffè è importante avere un frullatore, solo così potrai ottenere la giusta consistenza. Per la preparazione di questo dolce al cucchiaio facile e veloce avrai bisogno di 2 ingredienti: acqua e caffè. Ebbene sì, la ricetta è estremamente facile, quindi se non hai mai preparato un dolce fatto in casa, questa potrebbe essere l’occasione giusta per iniziare.

Innanzitutto, ti consigliamo di congelare dell’acqua, perché ti servirà ghiacciata. Puoi aggiungere lo zucchero per rendere lo spumone più dolce e sfizioso; se invece ami il gusto amaro del caffè, puoi anche omettere l’ingrediente.

Ingredienti

20 gr di caffè solubile

150 gr di acqua ghiacciata

80 gr di zucchero

Procedimento

Prendi un frullatore e metti al suo interno il caffè solubile e lo zucchero. Aggiungi l’acqua ghiacciata e inizia a frullare. Frulla fino a quando non avrai ottenuto un composto ben fermo. Il tuo spumone al caffè soffice e ben montato è pronto per essere gustato!

Ti consigliamo di versarlo nei bicchieri e di decorarlo con del cacao amaro, sarà ancora più buono! Come avrai potuto notare lo spumone si prepara in pochissimo tempo, quindi è perfetto anche come idea last minute per sorprendere gli ospiti.

Prova lo spumone al caffè in questo modo e diventerà senza dubbio la tua merenda preferita dell’estate. A proposito, non perdere le curiosità sul caffè che forse ancora non conosci!