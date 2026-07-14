Il segreto per rendere eleganti i jeans? Il modello giusto e una giacca strutturata

La regola d’oro è: jeans scuri, possibilmente blu navy o neri, con un taglio dritto o leggermente svasato, senza decorazioni e con una finitura liscia. I jeans scuri assorbono la luce e riducono i volumi, dando un effetto più sobrio e raffinato.

Il taglio dritto, né troppo attillato né troppo largo, è il più versatile e si adatta a qualsiasi tipo di giacca o camicia. Evita i jeans con strappi o buchi: in un contesto elegante, sono fuori luogo. Se hai un paio di jeans che ami ma che sono troppo chiari, puoi comunque provare a indossarli con una camicia bianca e una giacca scura, ma il risultato sarà sempre meno elegante di un jeans scuro.

Il blazer è il re dell’eleganza: niente giacche sportive, meglio un blazer strutturato

Il secondo passo è la scelta della giacca. Una giacca sportiva o un cardigan non bastano: per rendere eleganti i jeans, serve un blazer strutturato, possibilmente con spalline leggere e una chiusura a un bottone. Il blazer crea un contrasto tra la casualità del jeans e la formalità della giacca, che è esattamente ciò che si cerca. I blazer navy, grigi o neri sono i più versatili, ma anche un blazer beige o verde oliva può funzionare, a patto che il jeans sia scuro.

La camicia, poi, è fondamentale: una camicia bianca o azzurra, possibilmente in cotone o lino, con il colletto ben inamidato, è la scelta più sicura. La cravatta non è obbligatoria, ma se la si indossa, meglio una cravatta sottile e non troppo appariscente. L’abbinamento blazer + jeans + camicia è il più classico e funziona sempre, a patto che i capi siano ben stirati e si adattino bene.

Scarpe e accessori: il dettaglio che fa la differenza

Le scarpe sono il dettaglio che può rovinare o salvare un outfit. Con i jeans eleganti, le sneakers sono vietate, a meno che non siano in pelle e molto pulite. Le scarpe giuste sono le derby o le mocassini in pelle, possibilmente neri o marroni scuri. Se si vuole osare, si possono indossare scarpe in camoscio, ma solo se il jeans è scuro e la giacca è in tinta. Le scarpe da ginnastica, anche quelle più eleganti, sono fuori luogo: l’eleganza richiede una suola sottile e una tomaia in pelle.

Gli accessori, infine, sono il tocco finale: una cintura in pelle che riprenda il colore delle scarpe, un orologio dal design classico, e una borsa in pelle. L’errore più comune è usare una cintura troppo appariscente o un orologio sportivo: meglio un look minimal e pulito. La prossima volta che indossi i jeans, ricordati che il confine tra il casual e l’elegante è sottile, ma si supera con poche attenzioni. E se hai dubbi, scegli il blazer: è il capo che trasforma qualsiasi jeans in un outfit da sera.