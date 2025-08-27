Sportivi e bellissimi: chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle che stanno facendo impazzire tutti

Milly Carlucci è pronta a guidare l’ennesima edizione di Ballando con le stelle, come al solito in onda su Rai 1: il programma è ormai un’appuntamento fisso per l’autunno, nonché (da decenni) uno dei prodotti di punta della Rai, vero e proprio show campione d’ascolti.

Ogni anno, vari concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo non soltanto si sfidano a passi di danza in pista, ma si mettono in gioco a livello umano; oltre che per la competizione, il successo di Ballando con le stelle è dato soprattutto dalle dinamiche che si fanno a creare.

Anche per questo, il programma è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico ed i suoi concorrenti osservati con costanza anche nella loro vita privata. Chi ci sarà in gioco quest’anno? Si conferma la tradizione degli “sportivi” al programma, loro sono pronti a far impazzire proprio tutti quanti.

Ballando con le stelle 2025, il cast dei concorrenti con una novità “sportiva”

Dopo tanti rumors a riguardo, nelle ultime ore è arrivata la conferma: Filippo Magnini si unirà al cast di Ballando con le stelle 2025. Anche in quest’edizione, quindi, ci sarà un ex sportivo pluripremiato e amatissimo dal pubblico; l’annuncio è arrivato da Magnini stesso tramite un divertente video sui social, dove mostrandosi in piscina ha confermato la presenza a Ballando e chiesto a Milly Carlucci di aspettarlo.

Una new entry davvero importantissima nel cast del programma, che vanta già nomi popolari e amati come Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Nancy Brilli, Paolo Belli, Beppe Convertini e Rosa Chemical. Sarà Filippo Magnini ad aggiudicarsi la vittoria finale?

Staremo a vedere, ma intanto l’ex nuotatore è già uno dei volti più attesi, proprio insieme a Fabio Fognini, ex tennista italiano e anche lui tra gli sportivi più amati degli ultimi anni; la coppia si prepara davvero a fare faville anche al programma di Rai 1.

Un’ultima curiosità su Filippo Magnini e la sua partecipazione a Ballando con le stelle: secondo Dagospia, pare proprio che data la presenza di Magnini al programma, Federica Pellegrini (anche lei ex concorrente) abbia rinunciato al ruolo di inviata dalla Sala delle Stelle, ruolo che avrebbe ricoperto al posto di Paolo Belli (quest’anno nel ruolo di concorrente).

I due non si sono lasciati per niente bene e la Pellegrini pare aver evitato per non rendersi protagonista di un incontro che sarebbe stato abbastanza imbarazzante.