Poco affollate e incontaminate, queste sono le spiagge selvagge della Calabria che ti faranno vivere una vacanza da sogno

Una delle mete più amate dell’estate 2025 sembrerebbe essere proprio la Calabria. Una regione in cui è possibile andare alla scoperta di luoghi meravigliosi e acque cristalline, ma quali sono le spiagge selvagge della regione che bisognerebbe assolutamente visitare almeno una volta nella vita?

Se stai programmando la tua vacanza in Calabria, non perdere i suggerimenti dei travel blogger: queste sono le mete da non perdere quest’estate! Sarà proprio in questi posti che potrai rilassarti e goderti appieno tutto ciò che la natura ha da offrire.

Spiagge selvagge in Calabria: le mete da non perdere

Le spiagge selvagge della Calabria sono perfette per chi desidera trascorrere una giornata al mare a contatto con la natura, in tutta tranquillità e lontano dal caos turistico.

Sono, infatti, solitamente spiagge poco affollate da raggiungere in modalità differenti. Scopriamo quali sono le mete della Calabria da non perdere nel mese di agosto!

Nella zona di Zambrone, un comune della provincia di Vibo Valentia, è possibile immergersi in un angolo di paradiso conosciuto proprio con il nome di “Paradiso dei sub“. Una spiaggia poco frequentata costituita da sabbia bianca, si trova tra le rocce monumentali e vanta acque cristalline in cui immergersi per un bagno da sogno.

Un’altra meta da non perdere assolutamente nella regione della Calabria è la famosa spiaggia dell’Arcomagno. Un angolo incantevole in cui poter fare il bagno, per poterla raggiungere è doveroso intraprendere un percorso non adatto a tutti.

Inizialmente era più difficile da raggiungere, oggi è possibile trovare un percorso semplice per ritrovarsi nella meravigliosa caletta di Rovaglioso, situata nella Costa Viola. Anche se conosciuta, rimane una delle mete poco affollate della Calabria anche nel mese di agosto.

Tra due scogliere puoi imbatterti in una spiaggia dal mare limpido e sabbia mista a ghiaia. Stiamo parlando della spiaggia di Pietragrande, una meta conosciuta ma mai affollata.

Se hai la possibilità di imbarcarti e raggiungere dei luoghi da sogno via mare, non perdere la Praia di Focu, una spiaggia situata a Capo Vaticano in cui è possibile immergersi in acque meravigliose.

Ora non ti resta che organizzare le tue ferie in Calabria e capire come raggiungere le spiagge selvagge più amate della regione per trascorrere una vera vacanza da sogno senza allontanarsi eccessivamente da casa!