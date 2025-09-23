Spezia e velluto in una tazza | è questo il drink turco che sorprende

Salep: la bevanda turca che sorprende chiunque lo prova, in una tazza trovi il mix speciale super speziato e vellutato! Hai presente quelle bevande che ti scaldano già al primo sorso? Ecco, il salep è proprio così, una ricettina cremosa e profumata che sembra quasi un abbraccio. Non è il solito latte speziato, ebbene si, questo ha una consistenza vellutata che ti avvolge e un profumo di cannella che ti conquista subito, fidati, una volta provato non lo lasci più! Il bello del salep è che si prepara con pochissimi ingredienti, parliamo infatti, di solo latte, zucchero, un pizzico di cannella e quella polvere magica che dà il nome alla bevanda. Basta mescolare e cuocere pochi minuti ed è pronto …

Hai presente quelle bevande che ti scaldano già al primo sorso? Ecco, il salep è proprio così, una ricettina cremosa e profumata che sembra quasi un abbraccio. Non è il solito latte speziato, ebbene si, questo ha una consistenza vellutata che ti avvolge e un profumo di cannella che ti conquista subito, fidati, una volta provato non lo lasci più!

Il bello del salep è che si prepara con pochissimi ingredienti, parliamo infatti, di solo latte, zucchero, un pizzico di cannella e quella polvere magica che dà il nome alla bevanda. Basta mescolare e cuocere pochi minuti ed è pronto ma è al primo assaggio che arriva la sorpresa! Non puoi immaginare quanto è denso, aromatico, morbido come una crema leggera, per me, una delle bevande più gustose che abbia mai provato, credimi non esagero!

Salep: altro che cappuccino o tè, con questa bevanda turca spiazzo tutti!

Insomma, vuoi sentirti subito in viaggio tra le stradine di Istanbul, con l’aroma delle spezie che senti già nell’aria? Allora non ti resta che provare il Salep e ti garantisco che in 10 minuti ti ritrovi con una tazza calda tra le mani che ti tira su all’istante, provare per credere. Dai, allaccia il grembiule, scalda il latte e prepariamolo insieme vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per il Salep

Per 4 persone

500 ml di latte

12 g di salep in polvere

100 g di zucchero

10 g di cannella

Come si prepara il Salep