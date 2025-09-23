Spezia e velluto in una tazza | è questo il drink turco che sorprende

Salep: la bevanda turca che sorprende chiunque lo prova, in una tazza trovi il mix speciale super speziato e vellutato!
Hai presente quelle bevande che ti scaldano già al primo sorso? Ecco, il salep è proprio così, una ricettina cremosa e profumata che sembra quasi un abbraccio. Non è il solito latte speziato, ebbene si, questo ha una consistenza vellutata che ti avvolge e un profumo di cannella che ti conquista subito, fidati, una volta provato non lo lasci più!
Il bello del salep è che si prepara con pochissimi ingredienti, parliamo infatti, di solo latte, zucchero, un pizzico di cannella e quella polvere magica che dà il nome alla bevanda. Basta mescolare e cuocere pochi minuti ed è pronto ma è al primo assaggio che arriva la sorpresa! Non puoi immaginare quanto è denso, aromatico, morbido come una crema leggera, per me, una delle bevande più gustose che abbia mai provato, credimi non esagero!
Salep: altro che cappuccino o tè, con questa bevanda turca spiazzo tutti!
Insomma, vuoi sentirti subito in viaggio tra le stradine di Istanbul, con l’aroma delle spezie che senti già nell’aria? Allora non ti resta che provare il Salep e ti garantisco che in 10 minuti ti ritrovi con una tazza calda tra le mani che ti tira su all’istante, provare per credere. Dai, allaccia il grembiule, scalda il latte e prepariamolo insieme vedrai che successo!
Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti
Ingredienti per il Salep
Per 4 persone
- 500 ml di latte
- 12 g di salep in polvere
- 100 g di zucchero
- 10 g di cannella
Come si prepara il Salep
- Inizia prendendo un pentolino e versa dentro il latte. Accendi poi il fuoco e a fiamma bassa, fallo scaldare piano piano, attenta però, non deve bollire ma diventare tiepido.
- In una ciotolina mescola la polvere di salep con lo zucchero, così eviti grumi e ottieni un composto uniforme. Aggiungi quindi queto mix al latte caldo, poco alla volta, mescolando sempre con una frusta a mano e non smettere di girare, vedrai che piano piano il latte diventa più denso, quasi vellutato.
- Ci vogliono giusto 5 minuti e il gioco è fatto! Ti accorgi subito che è pronto, dovrà essere come un latte caldo si ma denso e spumoso. Spegni quindi il fuoco e versa il salep nelle tazze, spolvera la superficie con abbondante cannella e goditi subito quel profumo speziato che invade la cucina.
- Fidati se ti dico che ormai, è diventata la mia bevanda preferita, ormai quando guardo le mie soap turche preferite, sorseggio solo questa e non faccio che innamorarmi di altre specialità. E se ami le bevande calde, ovviamente non perderti la ricetta della cioccolata calda, questa è super cremosa, intensa e irresistibile. Buon appetito!