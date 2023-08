Sospesi nel vuoto ad una folle altezza e immersi nel verde: su questo ponte iconico è possibile (solo per veri coraggiosi), dove si trova

Il Capilano Suspension Bridge: un’esperienza mozzafiato tra ponti sospesi e alberi secolari, un mix perfetto tra avventura e meraviglia.

Vancouver è una città affascinante e cosmopolita situata nella provincia della Columbia Britannica, in Canada. Conosciuta per la sua spettacolare bellezza naturale, offre una combinazione unica di montagne maestose, foreste lussureggianti e un’incantevole costa oceanica. Tra le sue numerose attrazioni, una delle più famose è, senza dubbio, il Capilano Suspension Bridge.

Questo ponte sospeso, che si estende per oltre 137 metri sopra l’omonimo fiume, offre un’esperienza unica nel suo genere. Attraversarlo permette di ammirare gli splendidi panorami circostanti, inclusa la lussureggiante foresta pluviale costiera, da una prospettiva imperdibile. Un’avventura per i più coraggiosi e per coloro che cercano emozioni adrenaliniche durante la loro visita a Vancouver.

Capilano Suspension Bridge: una meraviglia sospesa nella natura incontaminata

Il Capilano Suspension Bridge è uno dei luoghi più iconici di Vancouver, nella regione del Distretto di North Vancouver. Con la sua altezza vertiginosa, offre un’esperienza unica da vivere almeno una volta nella vita. Costruito nel 1889 da Grant Mackay, il ponte ha una storia affascinante. Si dice, infatti, che sia stato eretto per permettere a suo figlio di raggiungere un rifugio che aveva costruito al di là del fiume. Da allora, 800.000 visitatori che lo attraversano ogni anno. Non c’è da meravigliarsi se il ponte continua ad incantare i turisti di tutto il mondo.

Ma l’attrazione del ponte sospeso non è l’unico motivo per cui vale la pena visitare il parco. Infatti, questo è un luogo ricco di sentieri e percorsi immersi nella bellezza naturale e ha un’importante missione educativa: approfondire la conoscenza dell’ecosistema locale e sensibilizzare i visitatori sull’importanza dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente circostante. Attraverso i suoi sentieri, i visitatori possono immergersi nella lussureggiante foresta pluviale e ammirare la flora e fauna locali. Lungo il percorso, sono situati pannelli informativi che sveleranno i segreti delle diverse specie di piante e animali presenti nella zona.

Infine, da non perdere è la passeggiata tra le maestose piante di abeti Douglas millenari, un’esperienza unica che ci trasporterà in un mondo incantato. Alcuni di questi alberi hanno oltre 1300 anni di storia e raccontano segreti di un passato tutto da scoprire. Durante questo entusiasmante percorso, i visitatori potranno godersi una passeggiata emozionante su di una serie di ponti che si estendono fino a 33 metri di altezza, collegando gli imponenti alberi della suggestiva foresta. È importante sottolineare che sono stati progettati con la massima attenzione per garantire la totale sicurezza sia dei visitatori che dell’inestimabile biodiversità locale.