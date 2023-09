Sopracciglia, come schiarirle in modo sicuro: pochi consigli efficaci

Come schiarire le sopracciglia in modo facile e, soprattutto, sicuro? Ecco alcuni consigli per una schiaritura fai-da-te.

Le sopracciglia chiare sono senza ombra di dubbio il trend del momento. Regalano un’aria di mistero allo sguardo e riescono ad addolcire anche i lineamenti più severi. Purtroppo, però, non è sempre facile stare dietro alle nuove mode, e a volte si rivelano anche abbastanza costose. Prima di ricorrere ad un parrucchiere per schiarire chimicamente le sopracciglia esiste un rimedio naturale e super economico. Ecco come fare.

In origine le sopracciglia chiare erano appannaggio delle più coraggiose, che osavano sfoggiare look strong e super particolari. Negli ultimi anni, però, le sopracciglia più chiare sono state sdoganate e sono diventate un trend a tutti gli effetti. Come ogni moda che si rispetti, anche le star si sono lasciate conquistare da questo nuova tendenza.

Da Gigi Hadid a Kim Kardashian, sono moltissime le star che hanno voluto sperimentare il trend del momento. Di recente la moda delle sopracciglia più chiare ha spopolato anche in Italia e sui social, dove sono già tantissimi i video che mostrano splendide ragazze con le sopracciglia quasi invisibili. Ma come fare per ottenere lo stesso effetto?

Sopracciglia schiarite, i consigli per un effetto perfetto

Per schiarire le sopracciglia in modo permanente si ricorre alla decolorazione, la stessa che si utilizza per i capelli. È sempre consigliato rivolersi ad un professionista, in quanto l’utilizzo di decolorante in una zona così vicina agli occhi potrebbe risultare pericoloso. Prima di rivolgersi ad un parrucchiere, però, ci sono alcune tecniche da provare per ottenere le sopracciglia più chiare. Quali sono?

Come riportato da msn.com, un metodo per schiarire le sopracciglia senza ricorrere a trattamenti chimici come la decolorazione c’è ed è anche naturale. Basta recarsi in erboristeria e procurarsi dei fiori di camomilla, da mettere in infusione nell’acqua bollente e lasciare raffreddare. Una volta ottenuto l’infuso basterò diluirvi del miele e applicarlo sulle sopracciglia.

Se invece si vuole ottenere un effetto di sopracciglia schiarite ma non in maniera permanente, la soluzione è nel make up. Come suggerisce elle.com, è possibile rendere più chiare le sopracciglia con l’aiuto di un correttore e di un fondotinta molto coprente. Basterà applicare i due prodotti sulle sopracciglia fino a raggiungere l’effetto desiderato, e il gioco è fatto!

Oltre ad essere di grande tendenza per l’autunno, le sopracciglia più chiare sono anche “comode”. Queste, infatti, premettono di sbizzarrisi con make up grafici e d’effetto, che possono arrivare anche fino alla fronte o alle tempie. Un’altra moda è quella di abbinarle ai capelli, in contrasto con il colore della chioma.