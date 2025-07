Se hai le sopracciglia bianche questi sono gli errori da non fare assolutamente se no poi ti penti, sono guai

Ecco come trattare le sopracciglia bianche e gli errori da non fare per non rischiare di rovinare irrimediabilmente l’armonia del viso.

Vi siete svegliate una mattina e andando distrattamente davanti allo specchio le avete viste, sono apparse da un momento all’altro e non eravate pronte a vedere sul vostro viso le sopracciglia bianche, eppure sono lì, ora quello che dovete fare è prendere un bel respiro, calmarvi e leggere gli errori da non fare.

Come i capelli anche le sopracciglia possono diventare bianche. Che sia solo un pelo che svetta tra una moltitudine ancora tenace che resta del vostro colore naturale o che le abbiate interamente candide, ci sono alcune cose che è meglio non fare perché potreste addirittura peggiorare la situazione.

Di seguito andiamo brevemente a elencare quali sono gli errori da non fare con le sopracciglia bianche, leggere i nostri consigli al momento giusto può davvero fare la differenza.

Quali sono gli errori da non fare con le sopracciglia bianche

Ci sono diversi motivi per cui, ad un certo punto, si può notare un diverso colore delle sopracciglia che invece di essere castane, nere, bionde o rosse diventano bianche. Oltre a motivi dovuti al normale trascorrere dell’età, quindi alla vecchiaia per dirla in soldoni, possono comparire per cause genetiche, disturbi della pigmentazione come la vitiligine e addirittura perché avete passato un periodo particolarmente stressante.

Ora, noi siamo per la body positivity e non ci stancheremo mai di ripetervi che dovete amare il vostro corpo così com’è, però se guardarvi allo specchio significa che sentite dentro di voi un irrefrenabile voglia di distruggerlo perché non sopportate le sopracciglia bianche, allora sappiate che ci sono alcune cose che potete fare e altre che sono da evitare per non creare dei disastri sul vostro viso.

Quindi assolutamente non eliminate i peli bianchi strappandoli con la pinzetta, anche se sono isolati. Le sopracciglia si possono indebolire e potreste creare degli antiestetici buchi nella forma. Vietato anche l’uso delle forbici.

Altro divieto assoluto è per l’utilizzo di una sola matita per colorare la zona, rischiate di colorare la pelle ma di far restare il pelo bianco lì dov’è. Bisogna essenzialmente trattare il pelo. Ma attenzione, anche la laminazione con pigmento troppo frequente è da evitare poiché causa l’indebolimento e addirittura la caduta dei peli delle sopracciglia.

Quello che potete fare è tingere le sopracciglia con i peli bianchi ma occhio a come lo fate, per colorarle non dovete mai e poi mai utilizzare delle tinte per capelli o prodotti troppo aggressivi, rischiate di irritare la cute che in quel punto è molto delicata.

Gli esperti consigliano di utilizzare un mascara colorato, per una soluzione temporanea e la tintura di henné per un colore più duraturo.