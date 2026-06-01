Li inzuppi nel latte e come per magia sparisce in un lampo, questi biscotti sono da 10 e lode

Friabili, profumati e perfetti per la colazione: questi biscotti da inzuppo hanno il sapore semplice delle ricette di casa e finiscono davvero in un attimo. Ci sono dolci che non hanno bisogno di effetti speciali per conquistare la tavola. I biscotti da inzuppo fatti in casa sono tra questi: nascono da pochi ingredienti genuini, si preparano senza difficoltà e diventano irresistibili appena incontrano una tazza di latte caldo. Il loro punto di forza è la consistenza: abbastanza compatti da non sbriciolarsi subito, ma friabili al morso e profumati di limone. Sono i classici biscotti perfetti per colazione, quelli che si preparano una volta e spariscono in un lampo perché uno tira l’altro. Ingredienti per preparare biscotti da inzuppo friabili e …

Friabili, profumati e perfetti per la colazione: questi biscotti da inzuppo hanno il sapore semplice delle ricette di casa e finiscono davvero in un attimo.

Ci sono dolci che non hanno bisogno di effetti speciali per conquistare la tavola. I biscotti da inzuppo fatti in casa sono tra questi: nascono da pochi ingredienti genuini, si preparano senza difficoltà e diventano irresistibili appena incontrano una tazza di latte caldo.

Il loro punto di forza è la consistenza: abbastanza compatti da non sbriciolarsi subito, ma friabili al morso e profumati di limone. Sono i classici biscotti perfetti per colazione, quelli che si preparano una volta e spariscono in un lampo perché uno tira l’altro.

Ingredienti per preparare biscotti da inzuppo friabili e profumati

500 g di farina 00

180 g di zucchero

80 ml di olio di semi di girasole o di arachidi

60 ml di latte

2 uova

Scorza grattugiata di 1 limone

9 g di ammoniaca per dolci

1 pizzico di sale

Zucchero semolato per rifinire

Procedimento passo passo della ricetta

Rompete le uova in una ciotola capiente, aggiungete lo zucchero e lavorate il tutto fino a ottenere un composto uniforme.

Versate l’olio, unite il sale e la scorza di limone, poi mescolate accuratamente.

Sciogliete l’ammoniaca per dolci nel latte e aggiungete il composto all’impasto.

Incorporate la farina poco alla volta fino a ottenere un panetto morbido e omogeneo.

Trasferite l’impasto sul piano di lavoro e lavoratelo brevemente con le mani.

Formate dei filoncini di circa 10-12 centimetri di lunghezza.

Passate ogni biscotto nello zucchero semolato per ricoprirne la superficie.

Disponete i biscotti su una teglia rivestita con carta forno lasciando spazio tra uno e l’altro.

Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti fino a doratura.

Lasciate raffreddare completamente prima di servire.

Il risultato è una ricetta semplice ma capace di conquistare tutti al primo assaggio. Questi biscotti da inzuppo sono ideali per la colazione e la merenda, mantengono una consistenza perfetta e sprigionano un profumo delicato di limone. Quando vengono immersi nel latte caldo diventano ancora più golosi e morbidi, motivo per cui spariscono rapidamente dal vassoio. Una preparazione tradizionale che continua a essere apprezzata per la sua bontà autentica e per la capacità di trasformare un momento quotidiano in una piccola coccola di gusto.