Li inzuppi nel latte e come per magia sparisce in un lampo, questi biscotti sono da 10 e lode

Friabili, profumati e perfetti per la colazione: questi biscotti da inzuppo hanno il sapore semplice delle ricette di casa e finiscono davvero in un attimo.
Ci sono dolci che non hanno bisogno di effetti speciali per conquistare la tavola. I biscotti da inzuppo fatti in casa sono tra questi: nascono da pochi ingredienti genuini, si preparano senza difficoltà e diventano irresistibili appena incontrano una tazza di latte caldo.
Il loro punto di forza è la consistenza: abbastanza compatti da non sbriciolarsi subito, ma friabili al morso e profumati di limone. Sono i classici biscotti perfetti per colazione, quelli che si preparano una volta e spariscono in un lampo perché uno tira l’altro.
Ingredienti per preparare biscotti da inzuppo friabili e profumati
- 500 g di farina 00
- 180 g di zucchero
- 80 ml di olio di semi di girasole o di arachidi
- 60 ml di latte
- 2 uova
- Scorza grattugiata di 1 limone
- 9 g di ammoniaca per dolci
- 1 pizzico di sale
- Zucchero semolato per rifinire
Procedimento passo passo della ricetta
- Rompete le uova in una ciotola capiente, aggiungete lo zucchero e lavorate il tutto fino a ottenere un composto uniforme.
- Versate l’olio, unite il sale e la scorza di limone, poi mescolate accuratamente.
- Sciogliete l’ammoniaca per dolci nel latte e aggiungete il composto all’impasto.
- Incorporate la farina poco alla volta fino a ottenere un panetto morbido e omogeneo.
- Trasferite l’impasto sul piano di lavoro e lavoratelo brevemente con le mani.
- Formate dei filoncini di circa 10-12 centimetri di lunghezza.
- Passate ogni biscotto nello zucchero semolato per ricoprirne la superficie.
- Disponete i biscotti su una teglia rivestita con carta forno lasciando spazio tra uno e l’altro.
- Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti fino a doratura.
- Lasciate raffreddare completamente prima di servire.
Il risultato è una ricetta semplice ma capace di conquistare tutti al primo assaggio. Questi biscotti da inzuppo sono ideali per la colazione e la merenda, mantengono una consistenza perfetta e sprigionano un profumo delicato di limone. Quando vengono immersi nel latte caldo diventano ancora più golosi e morbidi, motivo per cui spariscono rapidamente dal vassoio. Una preparazione tradizionale che continua a essere apprezzata per la sua bontà autentica e per la capacità di trasformare un momento quotidiano in una piccola coccola di gusto.