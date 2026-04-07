Sono ritornati i pesciolini argentati in casa: come si eliminano una volta per tutte

Piccoli, veloci e difficili da scovare: i pesciolini argentati possono infestare la casa senza dare nell’occhio, ma eliminarli è possibile con le giuste strategie. I cosiddetti pesciolini argentati, noti anche come Lepisma saccharina, sono insetti molto comuni nelle abitazioni, soprattutto in ambienti umidi e poco ventilati. La loro presenza non è pericolosa per l’uomo, ma può diventare fastidiosa e persistente se non si interviene in modo mirato. Si nascondono nelle fessure, dietro i mobili o nei bagni, uscendo principalmente di notte. Il loro ritorno è spesso legato a condizioni ambientali favorevoli. Umidità elevata, residui organici e scarsa pulizia sono i fattori che ne facilitano la proliferazione, rendendo alcune zone della casa particolarmente vulnerabili. Capire cosa li attira è il primo …

Piccoli, veloci e difficili da scovare: i pesciolini argentati possono infestare la casa senza dare nell’occhio, ma eliminarli è possibile con le giuste strategie.

I cosiddetti pesciolini argentati, noti anche come Lepisma saccharina, sono insetti molto comuni nelle abitazioni, soprattutto in ambienti umidi e poco ventilati. La loro presenza non è pericolosa per l’uomo, ma può diventare fastidiosa e persistente se non si interviene in modo mirato. Si nascondono nelle fessure, dietro i mobili o nei bagni, uscendo principalmente di notte.

Il loro ritorno è spesso legato a condizioni ambientali favorevoli. Umidità elevata, residui organici e scarsa pulizia sono i fattori che ne facilitano la proliferazione, rendendo alcune zone della casa particolarmente vulnerabili. Capire cosa li attira è il primo passo per eliminarli davvero e impedirne la ricomparsa.

Dove si nascondono e perché tornano sempre

I pesciolini argentati prediligono ambienti caldi e umidi come bagni, cucine, cantine e lavanderie. Si nutrono di sostanze ricche di amido e zuccheri, come carta, colla, tessuti e residui alimentari. La loro capacità di adattarsi e nascondersi li rende difficili da individuare e ancora più complicati da eliminare definitivamente.

Spesso il problema non è la presenza occasionale, ma la continuità dell’infestazione. Se le condizioni della casa restano favorevoli, i pesciolini continueranno a tornare anche dopo una pulizia superficiale. Crepe nei muri, battiscopa sollevati e angoli poco accessibili diventano rifugi ideali dove possono riprodursi indisturbati.

I metodi davvero efficaci per eliminarli

Per liberarsi dei pesciolini argentati è fondamentale intervenire su più fronti. Prima di tutto è necessario ridurre l’umidità, arieggiando spesso gli ambienti e utilizzando deumidificatori se necessario. Mantenere la casa asciutta è una delle strategie più efficaci per rendere l’ambiente ostile a questi insetti.

Accanto alla prevenzione, si possono adottare soluzioni pratiche come trappole specifiche o rimedi naturali. Sigillare crepe e fessure, pulire accuratamente e conservare gli alimenti in contenitori chiusi aiuta a limitare le fonti di nutrimento. Solo combinando igiene, prevenzione e interventi mirati si può eliminare il problema in modo duraturo, evitando che i pesciolini tornino a infestare gli spazi domestici.