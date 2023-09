Sono questi gli errori che rendono la casa vecchia e (quasi) insopportabile alla vista

Ecco alcuni errori comuni che rendono una casa vecchia, facendola risultare sgradevole come un pugno in un occhio.

La casa è il nostro posto sicuro, il nostro nido d’amore, dove viviamo la nostra quotidianità, godendoci il relax e i riposi notturni dopo una lunga giornata di lavoro. Quando si arreda un’abitazione capita però, involontariamente, di scegliere accessori o tessuti che la fanno sembrare “vecchia” e quasi insopportabile alla vista.

Gli errori che fanno sembrare una dimora datata sono dovuti il più delle volte alla scelta dello stile del momento. Non è essenziale seguire le mode in voga acquistando mobili moderni poiché con l’avanzare degli anni risulteranno essere antiquati. Bisogna scegliere un solo stile e non un mix tra antico e moderno perché si potrebbero commettere degli errori. Se siamo in dubbio riguardo all’arredo della nostra abitazione, ecco alcuni consigli che potremo seguire per non sbagliare.

Errori che fanno sembrare una casa vecchia

Questi sono gli errori (o orrori) che fanno sembrare una casa vecchia? Ce ne sono alcuni che tutti dovremmo conoscere così da non rischiare di sbagliare:

Le tende scure : fanno sembrare la casa cupa e antiquata. È preferibile optare per un colore chiaro.

: fanno sembrare la casa cupa e antiquata. È preferibile optare per un colore chiaro. I divani usurati: conferiscono agli ambienti una sensazione di approssimativo e sporco.

Non fare manutenzione : pulire casa e farci dei lavori è fondamentale per non farla sembrare retrograda.

: pulire casa e farci dei lavori è fondamentale per non farla sembrare retrograda. Arredi di seconda mano : bisogna scegliere con cura i mobili vintage, soprattutto se la casa è già arredata da una mobilia moderna.

: bisogna scegliere con cura i mobili vintage, soprattutto se la casa è già arredata da una mobilia moderna. Pavimenti diversi : sceglierne una sola tipologia.

: sceglierne una sola tipologia. Troppi oggetti : la maggior parte delle persone tende a conservare tutto. Riporre troppi oggetti sparsi per casa la fanno sembrare molto più vecchia. Un consiglio è quello di sgomberarla e tenere solo il necessario.

: la maggior parte delle persone tende a conservare tutto. Riporre troppi oggetti sparsi per casa la fanno sembrare molto più vecchia. Un consiglio è quello di sgomberarla e tenere solo il necessario. Gli ambienti con tanti stili : scegliere un solo stile per tutte le stanze.

: scegliere un solo stile per tutte le stanze. Scarsa illuminazione : aggiungere più luci. Meglio se sono di colore bianco.

: aggiungere più luci. Meglio se sono di colore bianco. Pavimenti antichi . Evitate pavimenti rovinati o che evidenziano scarsa manutenzione

. Rivestimenti della cucina antiquati . Conferiscono subito un’idea di vecchio e di scarsa igiene

. Carta da parati o pittura datata . Invecchia gli ambienti

. Invecchia gli ambienti Finestre non pulite: non si tratta di un vero è proprio arredo. Le finestre poco pulite faranno sembrare la casa molto più obsoleta.

Se anche noi desideriamo avere una casa più moderna, non ci resta che mettervi all’opera: laviamo le finestre, cambiamo le tende e tutto ciò che c’è di logoro e usurato. Diamo una bella rinfrescata alle nostre pareti e gettiamo via gli oggetti inutili. Facciamo dell’open space il nostro stile di vita. Vedremo che ci sembrerà di stare in una casa appena ristrutturata anche se quest’ultima è in realtà molto antica di per sé. Insomma, riordiniamo tutto ciò che non va. Vedremo che illuminando la nostra dimora prenderà vita anche ciò che di morto giaceva!