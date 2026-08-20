Sole, mare e salsedine: come districare e proteggere i tuoi capelli

Sole, mare, vento e salsedine sono sinonimo di estate, ma per i capelli possono trasformarsi in una combinazione difficile da gestire: protezione, idratazione e qualche attenzione quotidiana aiutano a conservare una chioma morbida, luminosa e più facile da districare. Le giornate trascorse in spiaggia hanno un effetto che spesso diventa evidente soltanto al momento di passare la spazzola tra i capelli. Sale, sabbia, vento, raggi solari e lavaggi più frequenti possono infatti favorire secchezza, opacità e formazione di nodi. A risentirne possono essere soprattutto lunghezze e punte, già naturalmente più esposte agli stress esterni. Proteggere i capelli dal sole e dalla salsedine significa quindi intervenire prima che diventino secchi, crespi e difficili da pettinare, senza necessariamente rinunciare ai bagni in …

Sole, mare, vento e salsedine sono sinonimo di estate, ma per i capelli possono trasformarsi in una combinazione difficile da gestire: protezione, idratazione e qualche attenzione quotidiana aiutano a conservare una chioma morbida, luminosa e più facile da districare.

Le giornate trascorse in spiaggia hanno un effetto che spesso diventa evidente soltanto al momento di passare la spazzola tra i capelli. Sale, sabbia, vento, raggi solari e lavaggi più frequenti possono infatti favorire secchezza, opacità e formazione di nodi. A risentirne possono essere soprattutto lunghezze e punte, già naturalmente più esposte agli stress esterni. Proteggere i capelli dal sole e dalla salsedine significa quindi intervenire prima che diventino secchi, crespi e difficili da pettinare, senza necessariamente rinunciare ai bagni in mare o alle lunghe giornate all’aperto.

Il problema non riguarda soltanto l’aspetto della chioma. Durante l’estate i raggi UV possono contribuire allo sbiadimento del colore e all’indebolimento dei capelli, mentre l’acqua salata può lasciare depositi minerali. A questi fattori si aggiungono vento, sabbia, caldo e detersioni ravvicinate, che possono sottrarre ulteriore idratazione. Per questo una corretta routine estiva per i capelli dovrebbe puntare soprattutto su protezione, detersione delicata e idratazione, adattando i trattamenti alle condizioni della chioma e alle proprie abitudini.

Quello che succede ai capelli dopo ore trascorse tra sole e mare

L’effetto spettinato tipico della spiaggia può essere piacevole, ma dietro quelle onde naturali si nasconde spesso una maggiore difficoltà nel mantenere il capello morbido. La salsedine, una volta asciutta, può lasciare i capelli più ruvidi al tatto e favorire la comparsa di nodi, soprattutto quando le lunghezze vengono contemporaneamente mosse dal vento. Il sole, inoltre, aumenta l’esigenza di protezione: secondo le indicazioni dedicate alla cura estiva proposte da Davines, l’esposizione ai raggi UV, insieme a cloro e acqua salata, può essere associata a secchezza, crespo e alterazioni del colore. Il rischio aumenta quando sole, sale e lavaggi frequenti si susseguono per diversi giorni senza restituire sufficiente idratazione ai capelli.

La protezione può iniziare già durante la giornata. Coprire i capelli con un cappello, scegliere acconciature che tengano le lunghezze più raccolte e utilizzare prodotti specificamente formulati per la protezione dai raggi UV sono accorgimenti utili quando l’esposizione è prolungata. Davines indica, tra le soluzioni della propria linea estiva, SU Hair Milk, pensato per proteggere i capelli dai raggi UV e dal calore. Anche ridurre l’esposizione nelle ore più intense contribuisce a limitare lo stress complessivo. Una volta terminata la giornata in spiaggia, diventa poi importante eliminare con delicatezza sale, sabbia e residui accumulati: lavare i capelli senza aggredirli e restituire idratazione alle lunghezze è uno dei passaggi decisivi della routine dopo il mare.

Il momento della spazzola nasconde l’errore che può rovinare le lunghezze

Quando i capelli sono pieni di nodi, la tentazione è spesso quella di insistere con pettine o spazzola fino a scioglierli. È proprio in questa fase, però, che una chioma già resa più secca da sole e salsedine richiede maggiore delicatezza. Prima di affrontare i nodi è utile puntare sull’idratazione e sul condizionamento, così da aumentare morbidezza e pettinabilità. Davines propone, per esempio, la linea MOMO per i capelli disidratati e secchi, con shampoo, conditioner e un trattamento senza risciacquo pensati per sostenere idratazione, morbidezza e lucentezza. Per capelli decolorati o che necessitano di maggiore nutrimento viene invece indicata la linea NOUNOU, che comprende shampoo, conditioner e maschera. Un capello ben condizionato è generalmente più semplice da districare e permette di ridurre la trazione necessaria per sciogliere i nodi.

Anche la temperatura dell’acqua e la frequenza dei trattamenti possono fare la differenza. Tra i suggerimenti per l’estate viene indicato l’impiego di acqua il più possibile fresca durante il lavaggio, insieme all’applicazione periodica di maschere idratanti. Dopo una giornata particolarmente intensa tra sole, cloro o acqua salata, un trattamento nutriente può aiutare a restituire morbidezza alle lunghezze; Davines suggerisce nella propria routine anche SU Hair Mask come trattamento intensivo dopo l’esposizione. Una volta applicato il balsamo o il trattamento scelto, i nodi possono essere affrontati con maggiore gradualità, evitando movimenti bruschi e procedendo con attenzione dalle zone più facili da liberare. Districare i capelli dopo il mare non dovrebbe diventare una lotta contro i nodi: preparare le lunghezze con la giusta idratazione consente di trattarle con maggiore delicatezza e di preservarne più facilmente elasticità, luminosità e morbidezza durante le settimane trascorse tra sole, mare e salsedine.