Sognare di cadere nel vuoto, il significato

Il mondo dei sogni è fatto di misteri e interpretazioni varie, sicuramente ti sarà capitato di fare un sogno abbastanza ambiguo e cercare il suo significato su internet o nei libri che parlano di sogni. Sarà capitato anche a te di sognare di cadere, ma cosa significa realmente?

Questo tipo di sogno, almeno la maggior parte delle volte, ti ha fatto svegliare di soprassalto, convinto di star cadendo proprio nella realtà dal letto in cui ti trovi. Ovviamente niente di tutto ciò è reale, la sensazione di cadere nel vuoto è solo e unicamente legata al sogno che stavi facendo.

Un sogno più che ricorrente che colpisce sia uomini che donne di ogni età, qual è il motivo per cui si verifica così frequentemente? Ecco cosa dicono gli esperti a riguardo!

Cadere nel vuoto durante il sogno e svegliarsi di soprassalto, il significato

La sensazione di cadere nel vuoto durante il sonno avviene nella fase ipnagogica, ovvero quel periodo di transizione tra veglia e sonno, motivo per cui ci si risveglia di soprassalto e riaddormentarsi più diventare un po’ complicato.

L’attività muscolare durante la fase ipnagogica diminuisce proprio come meccanismo di difesa per far sì che il corpo non agisca in base a ciò che si sta sognando in quel momento. Durante questo rilassamento muscolare, quindi, è possibile che il cervello interpreti questo avvenimento come una perdita di equilibrio, portando quindi a una sensazione di caduta nel vuoto mentre ci si sta addormentando.

C’è anche chi ritiene che tutto ciò sia legato ad un’ottica evolutiva. Il fenomeno risale ai nostri antichi antenati, i quali spesso si addormentavano sugli alberi proprio per evitare i predatori della notte.

Per tale motivo, gli antenati potrebbero aver sviluppato la sensazione di cadere dall’albero come meccanismo di allerta, motivo per cui ancora oggi il nostro cervello manda segnali simili. Ovviamente son tutte interpretazioni che non hanno una risposta definitiva, chi studia l’interpretazione dei sogni ha saputo dare anche una risposta più filosofica.

Secondo Freud, ad esempio, sognare di cadere è legato alla sessualità, mentre altre interpretazioni collegano la caduta ad un sentimento di angoscia che la persona interessata sta vivendo in quel periodo.

Viene associato, quindi, a paure e incertezze, oppure può significare il timore di perdere un obiettivo che hai raggiunto da poco. C’è chi lo collega solo ad una stanchezza eccessiva, ma una risposta definitiva a tutto ciò ancora non è stata trovata.