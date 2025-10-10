Soffici, profumati e pieni di gocce | svelato il trucco segreto

Pangoccioli sofficissimi, come? C’è un trucco: un ingrediente cambia tutto e saranno i più soffici, profumati e pieni di gocce che tu abbia mai provato!

Se ami l’odore del pane dolce appena sfornato e il profumo del cioccolato che si diffonde in tutta la cucina, preparati per questi pangoccioli sofficissimi che ti faranno impazzire! Non sono le solite briochine asciutte e anonime, ma dei piccoli capolavori di morbidezza, con un segreto tutto da scoprire, fidati, ti sembrerà di mordere una nuvola!

E poi, vogliamo parlare delle gocce di cioccolato? Tante, golose, che si sciolgono appena le mordi, fidati è impossibile resistergli! Cosa rende questi pangoccioli così incredibilmente morbidi e speciali? La panna fresca nell’impasto, credimi è lei l’ingrediente che cambia tutto! Da una morbidezza speciale e un profumo che non ti dico, fidati, ti basterà prepararli una volta per non comprare mai più quelli confezionati, parola mia!

Pangoccioli: la panna nell’impasto cambia tutto, mai stati così morbidi!

Beh che dire si sa, i pangoccioli sono perfetti per la colazione, per la merenda o da gustare sul divano con una tazza di latte caldo. Appena li tiri fuori dal forno sprigionano un profumo che ti farà venire voglia di rubarne uno al volo, anche se brucia ancora! Dai, allaccia il grembiule quindi e impastiamo insieme, ti prometto che sarà più facile di quanto immagini. Iniziamo

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15-18 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Pangoccioli

Per circa 15 brioche

500 g di farina 0

10 g di lievito di birra secco

250 ml di panna fresca liquida

120 g di zucchero

1 uovo

1 pizzico di sale

125 g di gocce di cioccolato fondente

Una bustina di vanillina

Un uovo più 50 ml di latte per spennellare

Come si preparano i Pangoccioli