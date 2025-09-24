Zucchero, farina e un trucco | è questo il ciambellone più soffice del mondo

Ciambellone soffice: con solo zucchero, farina e un trucco, scopri così la ricetta più morbida del mondo! Pensa, si scioglie in bocca! Ti dico subito una cosa, questo non è un ciambellone qualunque ma quello che tagli una fetta ed è talmente soffice, che si scioglie in bocca. Il bello? Non serve chissà cosa, solo zucchero, farina e un piccolo trucco che lo rende il più morbido che tu abbia mai provato. Fidati, lo preparo spesso ed è sempre gradito, non solo a colazione ma pure a merenda e quando ti prende la voglia di dolce a fine serata. C’è chi lo ama con lo zucchero a velo, chi con la marmellata spalmata sopra e chi lo tuffa direttamente nel …

Ti dico subito una cosa, questo non è un ciambellone qualunque ma quello che tagli una fetta ed è talmente soffice, che si scioglie in bocca. Il bello? Non serve chissà cosa, solo zucchero, farina e un piccolo trucco che lo rende il più morbido che tu abbia mai provato. Fidati, lo preparo spesso ed è sempre gradito, non solo a colazione ma pure a merenda e quando ti prende la voglia di dolce a fine serata.

C’è chi lo ama con lo zucchero a velo, chi con la marmellata spalmata sopra e chi lo tuffa direttamente nel latte al mattino. Ma il punto è uno: il ciambellone soffice mette tutti d’accordo, perché profuma tutta casa mentre cuoce in forno e sa di quelle bellissime colazioni che facevamo da piccoli con la nonna. Beh credimi quindi se ti dico che una fetta tira l’altra e sparisce in un attimo, starai sempre a prepararlo te lo garantisco!

Ciambellone soffice: la certezza di una morbidezza mai vista!

E allora non perdiamo tempo, quindi prepara le uova, scalda il forno e vedrai che in poco più di mezz’ora il tuo ciambellone soffice sarà già lì che ti aspetta, pronto a conquistarti. Dai, allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 35-40 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Ciambellone soffice

Stampo da 26-28 cm

6 uova da separare

330 g di zucchero

200 ml di olio di semi di girasole

1 limone bio grande di cui la scorza grattugiata

300 ml di latte

525 g di farina 00

1 bustina di lievito in polvere per dolci

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come si prepara il Ciambellone soffice