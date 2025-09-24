Zucchero, farina e un trucco | è questo il ciambellone più soffice del mondo

Ciambellone soffice: con solo zucchero, farina e un trucco, scopri così la ricetta più morbida del mondo! Pensa, si scioglie in bocca!
Ti dico subito una cosa, questo non è un ciambellone qualunque ma quello che tagli una fetta ed è talmente soffice, che si scioglie in bocca. Il bello? Non serve chissà cosa, solo zucchero, farina e un piccolo trucco che lo rende il più morbido che tu abbia mai provato. Fidati, lo preparo spesso ed è sempre gradito, non solo a colazione ma pure a merenda e quando ti prende la voglia di dolce a fine serata.
C’è chi lo ama con lo zucchero a velo, chi con la marmellata spalmata sopra e chi lo tuffa direttamente nel latte al mattino. Ma il punto è uno: il ciambellone soffice mette tutti d’accordo, perché profuma tutta casa mentre cuoce in forno e sa di quelle bellissime colazioni che facevamo da piccoli con la nonna. Beh credimi quindi se ti dico che una fetta tira l’altra e sparisce in un attimo, starai sempre a prepararlo te lo garantisco!
Ciambellone soffice: la certezza di una morbidezza mai vista!
E allora non perdiamo tempo, quindi prepara le uova, scalda il forno e vedrai che in poco più di mezz’ora il tuo ciambellone soffice sarà già lì che ti aspetta, pronto a conquistarti. Dai, allaccia il grembiule e iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 35-40 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per il Ciambellone soffice
Stampo da 26-28 cm
- 6 uova da separare
- 330 g di zucchero
- 200 ml di olio di semi di girasole
- 1 limone bio grande di cui la scorza grattugiata
- 300 ml di latte
- 525 g di farina 00
- 1 bustina di lievito in polvere per dolci
- Zucchero a velo q.b. per decorare
Come si prepara il Ciambellone soffice
- Inizia separando i tuorli dagli albumi. Monta i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa, dopodiché unisci l’olio di semi a filo, continuando a montare. In questo modo questo fidati ottieni la massima leggerezza dell’impasto e lo mantiene morbido anche dopo giorni.
- Ora grattugia la scorza del limone bio e uniscila al composto e a questo punto, alterna il latte con la farina setacciata, poco alla volta, mescolando bene per non fare grumi. Continua così finché non ottieni un impasto liscio ed omogeneo quindi aggiungi anche la bustina di lievito mescolando delicatamente per distribuirlo senza sgonfiare l’impasto.
- Prosegui montando gli albumi a neve fermissima e incorporali all’impasto con una spatola, dal basso verso l’alto, finché non diventa un cuscino di nuvola, poi versalo nello stampo imburrato e infarinato e livella la superficie senza schiacciare.
- Inforna a 180 gradi ventilato per 35-40 minuti, senza mai aprire il forno, almeno per i primi 30 minuti, fidati, è la regola d’oro per non farlo sgonfiare. Una volta cotto, lascialo raffreddare e cospargi con zucchero a velo. Ed eccolo lì, alto, dorato e profumato, pronto da tagliare a fette generose, con questo ciambellone soffice davvero conquisti chiunque. E se ti piacciono i dolci morbidi come questo, allora prova anche questa torta di mele, quanto a morbidezza e gusto, è favolosa. Buon appetito!