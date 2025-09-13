Soffice come nuvola | ciambellone senza forno in tempi record

Ciambellone in friggitrice ad aria: soffice come nuvola e veloce come non mai, oggi lo prepari in tempi record parola mia!
Se ti dico che il ciambellone in friggitrice ad aria è la soluzione perfetta quando vuoi un dolce soffice, profumato e goloso senza accendere il forno non esagero. Ti salva la colazione, la merenda e persino quei momenti in cui ti viene voglia di qualcosa di dolce e veloce. Beh il merito è sicuramente la friggitrice ad aria, non solo velocizza il tutto ma lo rende incredibilmente soffice e leggero, con una crosticina dorata che fa subito venire voglia di assaggiarlo.
Quello che amo di questo ciambellone in friggitrice ad aria è quanto sia semplice da preparare. Bastano pochi ingredienti tra cui farina, zucchero, acqua, olio e un tocco di vanillina. Mescoli tutto, versi nello stampo, pochi minuti di cottura e il profumo invade subito la cucina. Altro che piatti complicati o passaggi lunghi e difficili, con questo ciambellone in friggitrice ad aria, ti godi finalmente un dolce che cresce morbido e ti conquista al primo morso, talmente soffice che sembra di mordere una nuvola.
Ciambellone in friggitrice ad aria: una volta che lo provi non torni indietro!
Non ti resta quindi che provare questa ciambellone in friggitrice ad aria, diventerà di certo, il tuo dolce facile da fare e perfetto anche all’ultimo minuto. Allaccia il grembiule armati, di frullino e iniziamo subito a prepararlo insieme!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 40 minuti in friggitrice ad aria a 160 gradi
Ingredienti per il Ciambellone in friggitrice ad aria
Stampo da 20 cm
- 260 g di farina 00
- 260 ml di acqua
- 120 g di zucchero
- 45 ml di olio di semi di girasole
- 1 bustina di vanillina
- 1 bustina di lievito per dolci in polvere
Come si prepara il Ciambellone in friggitrice ad aria
- Per prima cosa, in una ciotola capiente versa l’acqua e l’olio, poi aggiungi lo zucchero e mescola fino a farlo sciogliere leggermente. Aggiungi poi la vanillina e mescola ancora per distribuire bene il profumo.
- Setaccia la farina insieme al lievito e incorporala poco alla volta nel liquido, mescolando con una frusta o un cucchiaio di legno, fino ad ottenere un composto liscio, omogeneo e leggermente denso, senza grumi.
- Imburra ed infarina leggermente lo stampo da 20 cm, poi versaci dentro l’impasto livellando la superficie con il dorso di un cucchiaio. Preriscalda la friggitrice ad aria a 160 gradi per qualche minuto e solo poi, inserisci lo stampo nel cestello, lasciandolo cuocere per circa 40 minuti.
- Dopo 20 minuti controlla la cottura e se necessario, copri la superficie con carta forno per evitare che scurisca troppo. A fine cottura fai la prova dello stecchino e se esce pulito è pronto. Sforna il ciambellone e lascialo raffreddare qualche minuto nello stampo, trasferiscilo su un piatto da portata e taglialo a fette per gustarlo caldo o tiepido, vedrai ti farà impazzire! E se ti piacciono dolci come questo, ciambellone in friggitrice ad aria, prova anche questa torta che è pazzesca. Buon appetito!