Soffice come nuvola | ciambellone senza forno in tempi record

Ciambellone in friggitrice ad aria: soffice come nuvola e veloce come non mai, oggi lo prepari in tempi record parola mia! Se ti dico che il ciambellone in friggitrice ad aria è la soluzione perfetta quando vuoi un dolce soffice, profumato e goloso senza accendere il forno non esagero. Ti salva la colazione, la merenda e persino quei momenti in cui ti viene voglia di qualcosa di dolce e veloce. Beh il merito è sicuramente la friggitrice ad aria, non solo velocizza il tutto ma lo rende incredibilmente soffice e leggero, con una crosticina dorata che fa subito venire voglia di assaggiarlo. Quello che amo di questo ciambellone in friggitrice ad aria è quanto sia semplice da preparare. Bastano pochi …

Ciambellone in friggitrice ad aria: soffice come nuvola e veloce come non mai, oggi lo prepari in tempi record parola mia!

Se ti dico che il ciambellone in friggitrice ad aria è la soluzione perfetta quando vuoi un dolce soffice, profumato e goloso senza accendere il forno non esagero. Ti salva la colazione, la merenda e persino quei momenti in cui ti viene voglia di qualcosa di dolce e veloce. Beh il merito è sicuramente la friggitrice ad aria, non solo velocizza il tutto ma lo rende incredibilmente soffice e leggero, con una crosticina dorata che fa subito venire voglia di assaggiarlo.

Quello che amo di questo ciambellone in friggitrice ad aria è quanto sia semplice da preparare. Bastano pochi ingredienti tra cui farina, zucchero, acqua, olio e un tocco di vanillina. Mescoli tutto, versi nello stampo, pochi minuti di cottura e il profumo invade subito la cucina. Altro che piatti complicati o passaggi lunghi e difficili, con questo ciambellone in friggitrice ad aria, ti godi finalmente un dolce che cresce morbido e ti conquista al primo morso, talmente soffice che sembra di mordere una nuvola.

Ciambellone in friggitrice ad aria: una volta che lo provi non torni indietro!

Non ti resta quindi che provare questa ciambellone in friggitrice ad aria, diventerà di certo, il tuo dolce facile da fare e perfetto anche all’ultimo minuto. Allaccia il grembiule armati, di frullino e iniziamo subito a prepararlo insieme!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti in friggitrice ad aria a 160 gradi

Ingredienti per il Ciambellone in friggitrice ad aria

Stampo da 20 cm

260 g di farina 00

260 ml di acqua

120 g di zucchero

45 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara il Ciambellone in friggitrice ad aria