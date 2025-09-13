Soffice come nuvola | ciambellone senza forno in tempi record

Ciambellone in friggitrice ad aria: soffice come nuvola e veloce come non mai, oggi lo prepari in tempi record parola mia!

Se ti dico che il ciambellone in friggitrice ad aria è la soluzione perfetta quando vuoi un dolce soffice, profumato e goloso senza accendere il forno non esagero. Ti salva la colazione, la merenda e persino quei momenti in cui ti viene voglia di qualcosa di dolce e veloce. Beh il merito è sicuramente la friggitrice ad aria, non solo velocizza il tutto ma lo rende incredibilmente soffice e leggero, con una crosticina dorata che fa subito venire voglia di assaggiarlo.

Quello che amo di questo ciambellone in friggitrice ad aria è quanto sia semplice da preparare. Bastano pochi ingredienti tra cui farina, zucchero, acqua, olio e un tocco di vanillina. Mescoli tutto, versi nello stampo, pochi minuti di cottura e il profumo invade subito la cucina. Altro che piatti complicati o passaggi lunghi e difficili, con questo ciambellone in friggitrice ad aria, ti godi finalmente un dolce che cresce morbido e ti conquista al primo morso, talmente soffice che sembra di mordere una nuvola.

Ciambellone in friggitrice ad aria: una volta che lo provi non torni indietro!

Non ti resta quindi che provare questa ciambellone in friggitrice ad aria, diventerà di certo, il tuo dolce facile da fare e perfetto anche all’ultimo minuto. Allaccia il grembiule armati, di frullino e iniziamo subito a prepararlo insieme!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 40 minuti in friggitrice ad aria a 160 gradi

Ingredienti per il Ciambellone in friggitrice ad aria

Stampo da 20 cm

  • 260 g di farina 00
  • 260 ml di acqua
  • 120 g di zucchero
  • 45 ml di olio di semi di girasole
  • 1 bustina di vanillina
  • 1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara il Ciambellone in friggitrice ad aria

  1. Per prima cosa, in una ciotola capiente versa l’acqua e l’olio, poi aggiungi lo zucchero e mescola fino a farlo sciogliere leggermente. Aggiungi poi la vanillina e mescola ancora per distribuire bene il profumo.
  2. Setaccia la farina insieme al lievito e incorporala poco alla volta nel liquido, mescolando con una frusta o un cucchiaio di legno, fino ad ottenere un composto liscio, omogeneo e leggermente denso, senza grumi.
  3. Imburra ed infarina leggermente lo stampo da 20 cm, poi versaci dentro l’impasto livellando la superficie con il dorso di un cucchiaio. Preriscalda la friggitrice ad aria a 160 gradi per qualche minuto e solo poi, inserisci lo stampo nel cestello, lasciandolo cuocere per circa 40 minuti.
  4. Dopo 20 minuti controlla la cottura e se necessario, copri la superficie con carta forno per evitare che scurisca troppo. A fine cottura fai la prova dello stecchino e se esce pulito è pronto. Sforna il ciambellone e lascialo raffreddare qualche minuto nello stampo, trasferiscilo su un piatto da portata e taglialo a fette per gustarlo caldo o tiepido, vedrai ti farà impazzire! E se ti piacciono dolci come questo, ciambellone in friggitrice ad aria, prova anche questa torta che è pazzesca. Buon appetito!
