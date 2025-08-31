Sneakers Miu Miu: 3 modelli di tendenza per l’autunno 2025

L’autunno 2025 si avvicina e, come ogni anno, i brand di alta moda si preparano a svelare le loro nuove collezioni. Tra le proposte più attese c’è senza dubbio Miu Miu, il marchio che ha saputo reinventare la sneaker come un accessorio da passerella, con un mix di eleganza e audacia.

Ecco i tre modelli di sneakers Miu Miu che domineranno la stagione autunnale e che sicuramente tutte vorranno aggiungere al loro guardaroba.

I migliori modelli sneakers Miu Miu ad autunno 2025: Crystal Sneakers

Le Miu Miu Crystal Sneakers sono una delle proposte più glamour dell’autunno 2025. Queste sneakers combinano il comfort di una calzatura sportiva con l’opulenza dei cristalli e dei dettagli brillanti. La tomaia in pelle bianca è impreziosita da applicazioni di cristalli Swarovski, creando un contrasto di lucentezza che cattura la luce in ogni movimento.

La suola, spessa e leggermente rialzata, regala comfort e una postura elegante, rendendo queste sneakers ideali per essere indossate con outfit casual, ma anche con un vestito da sera per un look audace e sofisticato.

Il design minimalista, abbinato all’esuberanza dei dettagli, fa sì che queste sneakers siano perfette per chi ama osare senza rinunciare alla classe. Indossarle significa fare una dichiarazione di stile senza parlare, proprio come solo Miu Miu sa fare.

Retro Runner

Miu Miu Retro Runner è una rivisitazione delle sneakers ispirate agli anni ’90, ma con un twist moderno che le rende perfette per il 2025. Con un mix di materiali come il suede, la pelle e la rete, queste sneakers richiamano le calzature sportive di un tempo, ma si arricchiscono di dettagli inaspettati.

La combinazione di toni neutri come il grigio, il beige e il bianco permette a queste sneakers di adattarsi facilmente a ogni tipo di outfit, che sia un look più sportivo o un abbinamento più sofisticato. La suola in gomma è spessa ma non troppo ingombrante, regalando un effetto “runner” che aggiunge un tocco dinamico al design.

Questo modello è pensato per chi cerca una calzatura versatile, capace di abbinarsi tanto a jeans e giacche in pelle quanto a pantaloni più eleganti o a gonne midi. Le Miu Miu Retro Runner sono una scelta perfetta per un look urbano e al contempo ricercato, con un richiamo al passato che si sposa perfettamente con il presente.

Glitter Platform

Le Miu Miu Glitter Platform Sneakers sono l’ideale per chi non ha paura di farsi notare. Con la loro tomaia interamente ricoperta di glitter e la suola platform, queste sneakers sono un vero e proprio statement di stile.

Perfette per l’autunno 2025, quando i look si fanno più audaci e vivaci, queste calzature sono un mix perfetto di sportività e glamour.

Come avrai capito, hai davvero l’imbarazzo della scelta se vuoi optare per delle sneakers Miu Miu super trendy.

