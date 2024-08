Perché lo smalto adesivo potrebbe diventare il tuo prodotto beauty preferito da portare sempre con te

Smalto adesivo, come funziona e quando usarlo? Ecco tutte le informazioni riguardo questa manicure tanto ricercata!

Lo smalto adesivo è un prodotto sempre più ricercato. Oltre ad essere pratico e impeccabile, è anche lo smalto che ti permette di rendere le mani più belle nel giro di qualche istante, senza dover necessariamente accendere la lampada e tirare fuori tutti i prodotti per una nail art come si deve.

Lo smalto adesivo, quindi, può essere usato in tantissime occasioni diverse, anche poco prima di un evento. Come funziona esattamente questo tipo di smalto? Ecco perché potrebbe tornarti utile una volta ogni tanto!

Smalto adesivo, come funziona esattamente?

Lo smalto adesivo è una tecnica di manicure da poter adoperare in qualsiasi momento. Ecco come funziona la sua applicazione!

A differenza del classico smalto, quello adesivo si presenta come una pellicola a forma di unghia da dover applicare direttamente sulla zona interessata, senza dover fare nient’altro. L’unico step da eseguire probabilmente potrebbe essere la limatura dell’unghia, in quanto l’adesivo potrebbe essere troppo grande rispetto alle proprie unghie.

All’interno di ogni kit di smalti adesivi, quindi, sono proposte forme differenti così da poterle adattare sulla tipologia di unghia da decorare. La forma più piccola e stretta, quindi, sarà destinata al mignolo e così via. L’applicazione è davvero molto semplice.

Nel caso in cui tu abbia più tempo a disposizione e desideri un risultato più duraturo, potresti provare ad applicare l’adesivo nel seguente modo: prepara l’unghia con uno smalto base trasparente, applica l’adesivo e ricopri con un top coat. In questo modo proteggerai l’unghia dall’adesivo e il colore dello smalto applicato durerà senza dubbio molto più a lungo.

Potresti portare sempre con te un kit di smalti adesivi così da correre ai ripari nel caso in cui si dovesse rovinare la tua manicure fatta con il gel o con il semipermanente.

È velocissimo da stendere, è versatile in quanto si presenta in tantissimi colori e fantasie differenti, e soprattuto è un ottimo prodotto con cui poter personalizzare la tua nail art fatta in casa!

Quanto dura e dove trovarlo

La durata può dipendere da diversi fattori. Innanzitutto dalla qualità dell’adesivo, un prodotto scadente potrebbe addirittura staccarsi nel giro di poco. Se il prodotto è di qualità potrebbe durare fino a 5 giorni, può arrivare a 2 settimane con l’applicazione del sigillante semipermanente.

Dove puoi trovarlo? In quasi tutti i negozi di cosmetica, anche Sephora vende online il suo kit di smalti adesivi proposti in tonalità differenti, dalla più scura a quella più chiara.