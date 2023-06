Skincare routine: quali sono le modifiche da applicare con l’arrivo dell’estate

Ecco tutti i consigli per avere una pelle sempre perfetta e curata. Con questi prodotti otterrai un cambiamento enorme.

Idratare la pelle in estate è fondamentale soprattutto quando la temperatura va dai 30 ai 40 gradi. Le creme di uso comune creano una patina fastidiosa, che lascia la cute appiccicosa, quindi la tentazione di uscire senza alcuna protezione aumenta. In ogni caso in questo modo non facciamo altro che danneggiare il nostro aspetto. Infatti dopo la bella stagione, passato il periodo di umidità e calore, avremo linee di espressione marcate sul volto e uno sguardo apparentemente stanco.

A questo proposito è necessario effettuare la skincare in maniera quotidiana, facendola diventare una comune routine. Saranno molto utili le creme idratanti anti-lucidità, ma soprattutto i prodotti per la detersione. Di seguito troverai tutti i consigli per una cura della pelle perfetta e tutti gli step fondamentali per il tuo benessere.

Gli step per una skincare perfetta, ideale per l’estate

In estate bisogna optare per detergenti a risciacquo perfetti sia per la mattina che la sera. In questo modo potremo purificare la cute dagli scarti metabolici prodotti durante la notte. I prodotti giusti comprendono gel e mousse a schiuma, che vanno scelte in base alla tipologia di cute. Esistono quelli purificanti per pelli miste e grasse, che tengono sotto controllo la produzione eccessiva di sebo; mentre quelli lenitivi vanno bene per tutte gli altri tipi di pelle, combattendo la sensazione di calore.

È fondamentale applicare il tonico per far tornare il PH al giusto equilibrio. Inoltre chiude i pori che in estate sono a rischio di ostruzione. A questo punto è il momento di idratare il viso con fluidi leggeri, che si assorbono velocemente e non appesantiscono la pelle. I prodotti migliori a tale scopo sono gel, emulsioni e creme sorbetto che lasciano un effetto setoso e opaco.

Per scegliere quello più adatto a te devi tener conto del fatto che più sono liquidi più vengono assorbiti velocemente. Tutti questi idratanti, inoltre, non vanno massaggiati aiutando maggiormente ad alleviare la sensazione di caldo sul viso. Abbiamo poi l’acido ialuronico che permette di trattenere l’acqua negli strati superiori dell’epidermide, dando un effetto rimpolpante.

Un altro prodotto a cui non possiamo fare a meno in estate è l’acqua da vaporizzare sul viso, la quale riesce a donarci energia quando ci sentiamo surriscaldati. Questi prodotti ci rinfrescano e ci forniscono un velo di protezione contro la disidratazione, andando anche a fissare per bene il make-up. Alcune versioni non hanno una profumazione, mentre altri hanno fragranza delicate prive di alcol.